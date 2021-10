"Kreuzer trifft …" bayerische Sportlegenden hautnah

Ob Biathlon-Königin Uschi Disl, Fußball-Weltmeister Karl-Heinz Riedle oder Ski alpin-Ass Michaela Gerg: Auch in der vierten Staffel von "Kreuzer trifft …" dürfen sich Sportbegeisterte auf bekannte Sportler-Persönlichkeiten aus Bayern freuen.

In "Kreuzer trifft …" geht es nicht so sehr um Medaillen und schon gar nicht um aktuelle Ergebnisberichterstattung. Marianne Kreuzer fragt nach den persönlichen Geschichten der prominenten Sportler und Sportlerinnen, nach den Lebenssituationen, die sie in der Rückschau auf ihr Leben und ihre Karriere emotional berührt haben.

Zu sehen sind die sechs neuen Folgen ab 10. Oktober 2021 immer sonntags, 16.45 Uhr, und jeweils ab einige Tage vor der Ausstrahlung unbegrenzt in der BR Mediathek.

Pro Sendung steht jeweils eine bayerische Sportpersönlichkeit im Fokus, die sich drei persönliche Lieblingsorte in Bayern aussuchen durfte. Dort werden jeweils Teile des Interviews gedreht. Der Ort und die emotionale Verbundenheit schaffen eine intensive und persönliche Gesprächsebene, die sich von üblichen, aktuellen Interviews deutlich abhebt.

Erste Folge mit Uschi Disl

In der Auftaktfolge trifft Marianne Kreuzer Biathlon-Queen Uschi Disl in ihrem Heimatort Großeglsee, 15 Kilometer entfernt von Bad Tölz. Die achtmalige Weltmeisterin und zweimalige Staffel-Olympiasiegerin zählte in den 1990er-Jahren bis zu ihrem Rücktritt 2006 zu den erfolgreichsten und beliebtesten deutschen Athletinnen. Am Kirchsee und im Biergarten der Klosterschänke Dietramszell spricht die zweifache Mutter über sportliche Erfolge, private Schicksalsschläge und ihr jetziges Leben in Schweden.