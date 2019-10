Kreuzer trifft Anni Friesinger in Salzburg und Innzell

Die Inzellerin war Anfang der 2000er-Jahre die bekannteste Wintersportlerin Deutschlands. Seit vielen Jahren lebt die heute 42-Jährige in Salzburg. Das Schloss Mirabell ist ein sehr spezieller Lieblingsort von Friesinger. 2009 heiratete sie dort ihren niederländischen Lebenspartner Ids Postma. Der ehemalige Olympiasieger ist Landwirt in den Niederlanden. Eine klassische Fernbeziehung – die funktioniert. "Etwas Abstand hält die Liebe frisch", schmunzelt Friesinger. Nach einem kurzen Abstecher ins Salzburger Museum der Moderne führt die Kunstliebhaberin Marianne Kreuzer dorthin, wo ihre große Karriere begann: an ihren dritten Lieblingsort, den Frillensee in Inzell.

Persönliche Geschichten an drei Lieblingsorten

In "Kreuzer trifft…" geht es nicht um Gold, Silber, Bronze oder aktuelle Ergebnisberichterstattung, sondern um persönliche Geschichten und prägende emotionale Lebenssituationen der prominenten Sportler. Pro Sendung steht jeweils ein Gesprächspartner beziehungsweise zwei Mal ein Geschwister-Duo im Fokus. Das Besondere: Als Drehorte haben die Prominenten jeweils drei Lieblingsorte ausgewählt, zu denen sie einen emotionalen Bezug haben. Dadurch entsteht eine intensive und persönliche Gesprächsebene, die sich von üblichen, aktuellen Interviews deutlich unterscheidet.

