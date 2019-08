Nach langem Warten herrscht jetzt Gewissheit: Die Mediziner stellten bei Sané eine schwere Verletzung am rechten Kreuzband fest. Der 23-Jährige muss operiert werden und fällt monatelang aus. Die Verletzung zog sich Sané im englischen Supercup zu. In der Partie gegen den FC Liverpool am vergangenen Sonntag musste er bereits in der 13. Minute ausgewechselt werden. Der Flügelspieler hatte sich zuvor bei einem Zweikampf mit Trent Alexander-Arnold das Knie verdreht und musste minutenlang auf dem Rasen behandelt werden.

Monatelange Spekulationen über einen Transfer zum FC Bayern

Inwieweit sich die Verletzung auf Sanés Zukunft auswirkt, ist derzeit völlig offen. Seit Monaten wird über einen möglichen Wechsel des Fußball-Nationalspielers von Manchester City zum FC Bayern spekuliert. Sein Vertrag beim Pep-Guardiola-Club läuft noch bis zum 30. Juni 2021.