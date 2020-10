Kreuzbandriss: Snowboardcrosserin Ihedioha muss Saison abhaken

Ihedioha will sich nun voll auf Olympia 2022 in Peking konzentrieren. Die Spiele 2018 in Pyeongchang hatte sie verletzungsbedingt verpasst.

"Als ich am Boden lag und gespürt habe, dass in meinem Knie was kaputt ist, habe ich gedacht: 'Bloß kein Kreuzband!'", berichtete sie über die verunglückte Landung. Doch neben dem Kreuzband hat es auch Meniskus und Innenband im rechten Knie erwischt. Immerhin: Die erforderliche OP in München verlief ohne Komplikationen.

Wegen der Verletzung verpasst die Dingolfingerin auch die WM im Februar in Zhangjiakou/China. "Bevor ich wieder auf Schnee gehe, will ich 120 Prozent fit sein", sagte sie über die Zukunft.