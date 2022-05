KRE Group wird Hauptsponsor der Würzburger Kickers

Der Drittliga-Absteiger Würzburger Kickers hat am Mittwoch (18.05.22) einen neuen Hauptsponsor für die kommende Saison präsentiert: Die KRE Group aus Bamberg wird ihr Engagement bei den Kickers ausbauen und ab der Spielzeit 2022/23 den Neuaufbau des Vereins in der Regionalliga mitgehen. "Gerade in der aktuellen Situation sind solche Meldungen für unseren Verein von besonderer Bedeutung", freut sich Benjamin Hirsch, designierter Vorstandvorsitzender des FC Würzburger Kickers. Die oberfränkische Immobilienagentur sei ein wichtiger Baustein für die zukünftige Ausrichtung des Vereins, heißt es in der Pressemitteilung.

Namensgeber der Spielstätte und Bandenwerbung

In der kommenden Saison wird KRE Namensgeber der Spielstätte des Kickers-Leistungszentrums "KRE Sportpark". Auch auf Bandenwerbung und Interview-Wänden wird sich der Sponsor präsentieren. Die Entscheidung, Hauptsponsor zu werden, sei ein echtes Bekenntnis zum Verein und ein starkes Signal für alle Sponsoren, betont Barbara Ziegler, Abteilung Sponsoring beim FC Würzburger Kickers.

Den Kickers beim Neuanfang zur Seite stehen

"Wir sind seit vielen Jahren stolzer und treuer Sponsor der Kickers. In den vergangenen Jahren ist aus diesem Sponsoring eine echte Partnerschaft geworden. Aus diesem Grund ist es für uns selbstverständlich, die Kickers auch zukünftig weiter zu unterstützen", erklärt Lars Krakat, geschäftsführender Gesellschafter der KRE Group, den Schritt zum Hauptsponsor. Gerade jetzt sei es wichtig, dass alle zusammenhalten und den Kickers beim Neuanfang zur Seite stehen. Der bisherige Hauptsponsor Flyeralarm hatte sein Engagement Anfang des Jahres reduziert.

Bestehendes Stadion wird umgebaut

Fußball-Drittligist FC Würzburger Kickers will sein bestehendes Stadion am Dallenberg umbauen und zweitligatauglich machen. Die Suche nach einem anderen Standort ist beendet. Am Ende soll ein Stadion fertiggestellt sein, das mindestens 15.000 Zuschauer aufnehmen kann, wie es die Regularien der Deutschen-Fußball-Liga (DFL) für ein Zweitligastadion vorschreiben. Der Umbau soll bei laufendem Betrieb erfolgen. Am Dallenberg soll der Umbau an der Geraden gegenüber der jetzigen Tribüne beginnen. Auch hier soll eine überdachte Tribüne entstehen. Durch die Überdachungen wird der Schall gebrochen bzw. zum Boden reflektiert, sodass künftig weniger Lärm nach außen dringen kann. Bis wann der Umbau des Stadions realisiert werden soll, dazu machte der Verein bisher noch keine Angaben.