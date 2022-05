Krawietz und Mies gewinnen Doppel-Finale in München

Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies hat drei Wochen vor Beginn der French Open den zweiten Turniersieg in Serie gefeiert. Das Duo gewann das Finale beim Münchner Tennisturnier am Sonntag gegen den Brasilianer Rafael Matos und den Spanier David Vega Hernández mit 4:6, 6:4, 10:7.

Krawietz und Mies erzwingen Tie-Break

Vor dem Matchpoint war sogar noch kurz Zeit für ein wenig Spaß. Vega Hernández breitete die Arme aus, blickte zum Himmel, von dem leichte Regentropfen herunterfielen und grinste breit. Sein anschließender Aufschlag war gut, schob den Sieg des Duos Krawietz/Mies noch ein wenig auf. Doch schon mit dem nächsten Ball war das Turnier beendet.

Der Coburger Krawietz ballte die Faust, grinste breit und sein Doppelpartner deutete immer wieder anerkennend auf ihn. Vorangegangen war ein enges Spiel, bei dem das spanisch-brasilianische Duo den besseren Start erwischte. Matos und Vega Hernández gelang früh das Break und holten sich so einen Vorsprung, den sie zum 6:4 verwerteten.

Gute Vorbereitung für die French Open

Der zweite Satz begann mit wechselnden Vorzeichen. Diesmal kamen die Deutschen besser in den Satz, zeigten spektakuläre Winner und lagen schnell mit drei Spielen in Führung. Auch sie gewannen den Satz mit 6:4. Im anschließenden Champions-Tie-Break kam der Sieg nicht mehr in Gefahr. Ein starker Auftritt, drei Wochen vor den French Open, das das Duo bereits zweimal gewinnen konnte.

Das beste deutsche Tennis-Doppel ist nach einer Verletzungsunterbrechung wieder vereint und wirkt, als könne in dieser Saison wieder so richtig angreifen. Es ist bereits ihr zweites Turnier, das sie gemeinsam gewinnen. Kurz zuvor gewannen sie die Barcelona Open.