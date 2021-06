Krawietz mit neuem Partner im Viertelfinale der French Open

Der Coburger Tennisprofi Kevin Krawietz spielt um 11 Uhr im Doppel um den Einzug ins Halbfinale der French Open. Mit seinem rumänischen Partner Horia Tecau setzte sich Krawietz am vergangenen Samstag gegen das favorisierte britisch-brasilianische Doppel aus Jamie Murray und Bruno Soares durch und steht damit im Viertelfinale.

Krawietz und Tecau treffen auf Kolumbianer

Dort trifft das Duo Krawietz/Tecau auf die zweimaligen Grand-Slam-Sieger Robert Farah und Juan Sebastian Cabal aus Kolumbien. Der Weg dorthin führte Krawietz und Tecau in der ersten Runde des Sandplatz-Turniers über das Team Gonzalo Escobar aus Ecuador und Ariel Behar aus Uruguay. Im Achtelfinale schalteten Krawietz und Tecau das japanisch-taiwanische Doppel Yoshihito Nishioka/Lu Yen-Hsun aus.

Verletzung verhindert möglichen dritten Titel für "Kramies"

Auf seinen gewohnten Partner Andreas Mies musste der Coburger Krawietz verzichten. Mies fiel nach seiner Knorpelschaden-Operation aus. Das Tennistraumpaar, das von vielen nur "Kramies" genannt wurde, konnte eine erneute Titelverteidigung somit nicht angehen. Die beiden Deutschen hatten 2019 und 2020 die French Open im Herren-Doppel gewonnen. In Anlehnung an "Kramies" könnte das neue Doppel auch als "Kracau" in die Geschichtsbücher eingehen.

Mit dem Rumänen Tecau könnte der 29 Jahre alte Krawietz den dritten Titel in Folge holen. Das Finale wird am Samstag, den 12. Juni, gespielt.