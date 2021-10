Krasniqi verliert WM-Titel nach Box-Thriller gegen Bösel

Unter den Augen von Box-Idol Henry Maske und Trainer-Legende Ulli Wegner begann Krasniqi deutlich aktiver und offensiver als sein Gegner. Bösel lauerte hinter seiner Deckung auf Konter, der Plan ging zunächst jedoch nicht perfekt auf. Erst von der dritten Runde an kippte der Kampf etwas in Richtung Bösel. Allerdings drehte Krasniqi gerade in der Schlussphase wieder auf.

Zwei Kampfrichter stimmen für Bösel, einer für Krasniqi

Deshalb wollte der Unterlegene das Urteil der Kampfrichter nicht verstehen und fühlte sich regelrecht betrogen. Zwar sahen zwei Wertungen Bösel vorne (115:114, 116:112), eine sah den Kampf hingegen als ein 115:114 für Krasniqi.

Krasniqi sagt "nicht fair" - Bösel sieht seine "klaren Treffer"

"Ich habe niemals verloren", klagte Krasniqi danach und ergänzte: Ich finde es einfach schade, dass die Punktrichter nicht korrekt waren. Es ist einfach nicht fair". Allerdings sei ihm im Vorfeld durchaus klar gewesen, dass er "gegen Dominic nur mit K.o. gewinnen kann".

Bösel sah sich hingegen als verdienter Sieger: "Am Ende hatte ich die klareren Treffer, er hat mir nur auf die Deckung geschlagen. Die habe ich gut zugemacht, das war der Schlüssel zum Sieg". Der neue Weltmeister gab aber zugleich zu: "Es war ein sehr, sehr harter Kampf und es war auch sehr knapp".

Unterlegener möchte "Gerechtigkeit" einfordern

Krasniqi erwägt jetzt sogar rechtliche Schritte gegen das Urteil. "Es ist einfach sehr traurig für das deutsche Boxen. Man hat gesehen, dass ich nur durch K.o. gewinnen konnte. Die ganze Welt hat gesehen, dass ich gewonnen habe. Ich fühle mich verarscht", sagte der 34-Jährige am Sonntagmorgen.

Der 34-Jährige richtete zudem deutliche Worte an seinen Promoter Ulf Steinforth: "Ich habe mich in elf Jahren immer bei Ulf bedankt. Aber das möchte ich jetzt klären lassen, was das für ein Geschäft ist. Das gibt es mit Anwalt. Ich möchte Gerechtigkeit."

Uneinigkeit auch bei den Boxexperten

Auch der ARD-Experte Maske sah Bösel nicht unbedingt vorn. Für den früheren Weltmeister war es eher ein Unentschieden. Für die Coaching-Legende Wegner hat hingegen "Bösel das Duell knapp gewonnen".

Drittes Duell möglich

Der Sieger trägt nun den Gürtel des Verbandes IBO und ist Interims-Weltmeister der WBA. Bösel bekommt jetzt aller Voraussicht nach auch eine endgültige WM-Chance im größeren WBA-Verband. Dort wartet der russische Weltmeister Dimitri Biwol.

Aber es deute sich auch ein drittes Duell zwischen Bösel und Krasniqi an. Der Unterlegene sagte, dass er sich eine Rückkampfklausel habe zusichern lassen. Ob der dritte Teil allerdings direkt als nächster Kampf steigt oder Bösel zunächst gegen andere Gegner boxt, ist noch völlig offen. Im ersten Kampf war Bösel vor einem Jahr gegen Krasniqi in der dritten Runde K.o. gegangen.