Kracher-Woche für die Bayern-Frauen: Erst Lyon, dann Wolfsburg

Mit viel Respekt, aber auch Selbstvertrauen reisen die Fußballerinnen des FC Bayern München zum Champions-League-Spiel in Lyon. "Jeder, der sich im Frauenfußball auskennt, der weiß, dass Lyon immer alles dafür gibt, dass sie die besten Spielerinnen bekommen. Sie haben auch dieses Jahr eine absolute Topmannschaft", warnte Trainer Jens Scheuer vor der Partie am Mittwoch (10.11.2021, 21.00 Uhr). Für den 43-Jährigen sind die Französinnen zusammen mit dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain Favoriten auf den Titel.

FC Bayern-Frauen: Jetzt kommen die "Hochkaräter"

Der Bundesliga-Spitzenreiter reist aber auch mit viel Selbstvertrauen an. In der Königsklasse ist Scheuers Team in dieser Saison noch ungeschlagen. Einem 0:0 zum Auftakt bei Benfica Lissabon war ein 4:0-Heimerfolg gegen BK Häcken aus Schweden gelungen. Carolin Simon freut sich, dass "jetzt die Hochkaräter kommen". In diesen Spielen könne man "sich messen" und nachher wisse man, "wo man steht".

Trainer Scheuer fordert "Zählbares"

"Wir sollten uns nicht kleiner machen, als wir sind", meint auch Trainer Scheuer und betonte: "Wir sind der amtierende deutsche Meister und wollen auf jeden Fall etwas Zählbares mitnehmen." Dabei geht es auch um den Kampf um Platz eins in der Champions-League-Gruppe D: Die Münchnerinnen sind vor dem Gastspiel mit zwei Punkten Abstand Tabellenzweiter hinter Lyon.

Hegering und Lohmann fallen weiter aus

Der FC Bayern kann auf die japanische Ex-Weltmeisterin Saki Kumagai setzen, die in der vergangenen Saison noch in Lyon spielte. Verzichten muss der Coach unter anderem auf die Nationalspielerinnen Marina Hegering und Sydney Lohmann. Abwehrchefin Hegering ist nach langer Verletzungspause zwar im Aufbautraining, hat laut Scheuer aber immer noch diverse Probleme. Lohmann wurde um zweiten Mal an der Hüfte operiert und fällt noch länger aus.

Nach Bundesliga-Spitzenspiel kommt Lyon nach München

Mit dem Gastspiel in Lyon gehen die großen Herausforderungen für die Bayernfrauen aber erst richtig los. Das Rückspiel ist genau eine Woche später. Dazwischen steht für die Münchnerinnen das Bundesliga-Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg an (Samstag, 13.11.2021,14.00 Uhr, Live im BR Fernsehen und im Stream). "Wir haben keine Pausen dazwischen, wo wir die Füße hochlegen und La Paloma pfeifen können", erklärte Trainer Scheuer.