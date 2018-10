Kovac will vor Duell gegen Amsterdam nicht alles infrage stellen

Wie die Bayern ist auch Ajax Amsterdam mit einem Sieg in die Gruppenphase der Champions League gestartet. Die Münchner setzten sich auswärts gegen Benfica Lissabon mit 2:0 durch. Das Team von Erik ten Hag, von 2013 bis 2015 Trainer der Bayern-Amateure, gewann gegen AEK Athen mit 3:0.

Kovac geht mit großem Respekt in das Duell am Dienstag (21.00 Uhr, ab 21.15 Uhr live auf B5 aktuell) in der Münchner Arena. "Es sind zwei ganz große Klubs, die in den 70er-Jahren den Fußball beherrscht haben." Jetzt "kommt eine sehr talentierte Mannschaft", sagt der Bayern-Coach: "Eine junge spielstarke Mannschaft, die große Qualitäten hat."

Kovac erwartet eine Reaktion

Spielstark soll nach der 0:2-Niederlage in Berlin auch seine Star-Team auftreten. Dafür nimmt der 46-Jährige die ganze Mannschaft in die Pflicht."Ich wünsche und erhoffe mir eine Reaktion", sagt Kovac nach der letzten Niederlage: "Wir sind der FC Bayern München und möchten dem Spiel unseren Stempel aufdrücken." Für Kovac sind es nur Kleinigkeiten, wo er die Stellschrauben nachjustieren will: "Wir müssen nur einige Sachen, zum Beispiel in der Verwertung, sauber ausspielen." Von nur einem verlorenen Spiel will sich Kovac zudem seinen Optimismus nicht gleich nehmen lassen: "Man kann nach einer Niederlage nicht alles infrage stellen, was vorher gut war."

Kovac: "Nicht alles infrage stellen"

"Das letzte Spiel war nicht erfolgreich. Entsprechend war meine Stimmung getrübt", gibt der Kroate zu. Eine Bewertung der bisherigen Saison will er aber erst nach der Länderspielpause vornehmen. "Es war nicht alles eitel Sonnenschein", erklärte Kovac. Aber "sieben Spiele rotierst du und gewinnst. Und jetzt will man alles infrage stellen." Man müsse sich entscheiden: "Hü oder Hott."

Umstellungen erwartet

Für die Partie gegen Amsterdam sind Umstellungen in der Münchner Startformation zu erwarten. Javi Martínez dürfte ins defensive Mittelfeld zurückkehren, Mats Hummels wieder in der Innenverteidigung auflaufen. Beim Abschlusstraining waren außer den drei Langzeitverletzten Rafinha, Kingsley Coman und Corentin Tolisso im verregneten München alle Akteure des Kaders dabei.

Der Extrakick durch Arjen Robben

In der Startelf ist gegen die Niederländer auch mit Arjen Robben zu rechnen. Kovac setzt auf den Extrakick bei seinem Flügelstürmer: "Arjen ist motiviert. Er möchte seinen Landsleuten zeigen, dass er noch was kann. Ich hoffe, dass er vorneweg geht und die anderen mitzieht." Robben fordert ganz pragmatisch: "Wir müssen eine neue Serie starten und wieder viele Spiele gewinnen."

Dennoch warnt er vor Ajax, das sich gerade wieder seiner Wurzeln besinnt. "Alt gegen jung", so bezeichnet der Routinier die Partie. Ajax habe viele junge Spieler mit Persönlichkeit: "Die nehmen gerade eine sehr gute Entwicklung, die gut für den holländischen Fußball ist."