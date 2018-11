Kovac vor dem nächsten Schlüsselspiel in Bremen

Kovac will die positive Stimmung aus der Partie gegen Lissabon in die Bundesliga überführen. "Auch da müssen Höchstleistungen abgerufen werden", betonte der Coach vor dem Gastspiel in Bremen (Samstag, 15.30 Uhr, Liveeinblendungen auf Bayern 1 in Heute im Stadion). Nachdem Kingsley Coman und Thiago sowie Serge Gnabry und Mats Hummels wieder trainieren konnten, stehen ihm dann 17 gesunde Spieler zur Verfügung. Besonders angespannt durch die schlechte Ausgangsposition der Münchner, die auf Tabellenplatz fünf liegen, sieht sich der 47-Jährige nicht. "Den größten Druck mache ich mir selber und lasse deswegen den Druck von Draußen gar nicht an mich heran", sagte Kovac.

Rummenigges Weihnachtswunsch: Kovac bis Heiligabend 2020

Vereinsintern gab es Streicheleinheiten und Ansporn zugleich. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sagte: "Ich wünsche mir, dass er nicht nur an Heiligabend 2018 unser Trainer ist, sondern auch an Heiligabend 2019 und 2020". Der ganze Klub sei trotz der schwachen Bilanz in der Fußball-Bundesliga "bereit, Niko Kovac diese Chance zu geben", ergänzte der 63-Jährige. Allerdings formulierte er auch klare Zielvorgaben: "Am Ende des Tages müssen natürlich die Ergebnisse stimmen. Platz fünf ist nicht der Platz, der am Ende der Saison belegt werden darf." Kovac arbeitet laut dem Vorstandschef intensiv am Aufschwung. "Ich sehe einen Trainer, der kämpft, der bereit ist, ein paar Dinge zu verändern. Und er muss auch ein paar Dinge verändern", sagte er.

Ein Wiedersehen mit Claudio Pizarro

Ein guter alter Bekannter sieht den Rekordmeister auf einem guten Weg aus seiner sportlichen Krise. "Sie haben im Moment eine schwierige Phase, aber die vergeht auch wieder. Ich bin überzeugt, dass sie es wieder aus dem Tief heraus schaffen", sagte der Bremer Torjäger Claudio Pizarro, der ab dem Jahr 1999 für die Münchner neun Jahre lang auf Torejagd gegangen war. Obwohl es bei seinem aktuellen Arbeitgeber mit nur einem Punkt aus den vergangenen vier Begegnungen auch nicht optimal läuft, glaubt der Peruaner an eine Trendwende bei den Hanseaten.

Jahreshauptversammlung am Tag vor dem Spiel

Am Tag vor dem Bundesligaspiel findet die Jahreshauptversammlung des FC Bayern statt. Neben den Bilanzzahlen stehen dabei vor allem die Bosse Hoeneß und Rummenigge im Fokus.