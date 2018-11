Kovac verspricht auch gegen Freiburg keinen Bayern-Zauber

"Wir wollen unsere nächsten zwei Heimspiele gewinnen. Das ist unser klares Ziel", so lautet die strikte Vorgabe vor der Partie (Samstag, 15.30 Uhr, Liveeinblendungen in Heute im Stadion auf Bayern 1) gegen den SC Freiburg. Von Glanz und Gloria wie zum Saisonbeginn geschweige denn wie im Triple-Jahr ist keine Rede. Fehlerfreie Spiele mit drei oder vier Toren seien zwar "wünschenswert. Nur ist es ja immer so, dass auf der anderen Seite ein Gegner steht", sagt Kovac. In diesem Sinn warnt der Coach vor Freiburg, einer "sehr unbequemen Mannschaft, die eine richtig gute Saison spielt".

Manko Chancenauslassung und Spiel über Außen

Die "fehlende Realisierung der Torchancen" und das selten funktionierende Herausspielen gefährlicher Situationen über die Außen spricht Kovac zwar an. Dabei betont er jedoch, das Angreifen sei "viel schwieriger als das Verteidigen". Schnell lenkt er sein Hauptaugenmerk auf die Siege - so sollen die Münchner wieder zu Selbstbewusstsein kommen: "Man kann als Bayern München nicht in allen Spielen so glänzen, dass es zauberhaft aussieht." So richtig nach "mia san mia" klingt das noch nicht.

Kreative Lücke durch Thiago-Ausfall

Stattdessen muss Kovac nach dem Ausfall des verletzten Thiago auch noch eine kreative Lücke schließen. Von den technischen Fähigkeiten sei dafür im Mittelfeld "ohne Zweifel" James Rodríguez geeignet, sagte der Coach. Auch Joshua Kimmich ist ein Kandidat für das zentrale Mittelfeld. "Wir haben nicht allzu viele Mittelfeldspieler, die diese Position bekleiden können. Er wird für die Zukunft eine Alternative sein", sagt der Trainer. Bis auf die beiden ebenfalls langzeitverletzten Kingsley Coman und Corentin Tolisso stehen Kovac alle Spieler zur Verfügung. Und die nimmt Kovac voll und ganz in Schutz. Das seien "alles Menschen aus Fleisch und Blut, die mal gute Tage haben und auch schlechte".