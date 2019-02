Kovac sieht Bayern schon bereit für Liverpool

Gnabry hat das "richtig gut gemacht"

Schalke am Samstag (09.02.), Augsburg am 15. Februar und Liverpool am 19. Februar heißen die nächsten Aufgaben für die Bayern. Die Münchner können aus Berlin neben dem Viertelfinal-Einzug weitere positive Dinge mitnehmen. Serge Gnabry hat nach längerer Verletzungspause in seinem ersten Startelf-Spiel 2019 nicht nur durch den Tore-Doppelpack gleich nachgewiesen, dass er eine wichtige Option sein kann. "Wir haben ihn Schritt für Schritt aufgebaut. Er kann Druck von Außen entfachen. Er hat es richtig gut gemacht", lobte Kovac.

Hummels verabschiedete sich trotz seines Fehlers optimistisch aus Berlin. Sein Team blieb diesmal auch nach der Pause viel aggressiver und konzentrierter als noch bei der Niederlage zuvor in Leverkusen. "Mit dem Ball den Gegner dominieren, ist eine Sache, die uns in der Saison nicht immer gelungen ist. Diesmal war es besser", bemerkte der 30-Jährige, warnte aber zugleich: "Jeder weiß, dass es wenig bedeutet, wenn wir im nächsten Spiel schlecht sind." Das Pokal-Aus von Liga-Kontrahent Dortmund wollte er nicht kommentieren.