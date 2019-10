Vor Duell gegen Heimatclub: Goretzka darf auf Einsatz hoffen

"Es sieht ganz gut aus, dass er gegen seinen Heimatklub auflaufen darf", sagte Kovac über Goretzka. Der in Bochum geborene Spieler ist von seiner Verletzung wieder genesen und soll nun "sukzessive nach vorne gebracht werden". Damit kehrt der 24-Jährige dort hin, wo er mit dem Fußballspielen angefangen hat: Als Vierjähriger war er erstmals beim Bochumer Stadtteilverein "Werner SV 06 Bochum" auf dem Platz gestanden. Jetzt geht es in der zweiten Pokalrunde zum VfL Bochum (Dienstag, 29.10.2019, 20.00 Uhr), der in der zweiten Bundesliga auf Rang 16 steht.

"Pokalspiele sind immer gefährlich"

Kovac will den Gegner aber nicht unterschätzen. "Pokalspiele sind immer gefährlich", sagt er und erinnert an die vergangene Saison. Auch da habe der FC Bayern "bis auf das Finale alle Spiele nur mit einem Tor Vorsprung gewonnen". Gegen Bochum dürfe man sich deshalb "nicht zurücklehnen".

Der 48-Jährige warnte auch davor, sich zu sehr dem Rhythmus des Gegners anzupassen: "Wenn man das eigene Tempo forciert, gerade gegen unterklassige Mannschaften, dann ist unsere Qualität zu groß."

Pause für "den ein oder anderen"

Trotzdem wird Kovac "den ein oder anderen draußen lassen". Rotation ist also angesagt. Zur Sicherheit will er "vielleicht sogar einen Amateurspieler mehr mitnehmen". Nicht mit dabei ist auf jeden Fall Javi Martinez, für den ein Einsatz nach seiner Verletzung zu früh kommt. "Javi ist immer noch nicht so weit, dass wir auf ihn zählen können", erklärt Kovac.