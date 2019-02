Kovac schimpft, stellt sich aber vor die Mannschaft

"Müssen in Führung gehen und die Führung auch halten", lautet die Forderung von Kovac für die Partie gegen Schalke 04 (Samstag, 18.30 Uhr) vor heimischer Kulisse. Die Ausgleichstreffer sowie die anschließende Niederlage in Leverkusen nervt. Auch der Rückstand sowie der Ausgleichstreffer im Pokalspiel in Berlin wurmen den Trainer gewaltig. "Es ärgert mich, dass wir die wenigen Chancen, die der Gegner hat, reinlassen", sagte er.

"Nicht mit dem Finger auf einen zeigen"

Allerdings nimmt Kovac die Akteure, die durch individuelle Fehler diese Treffer ermöglicht haben, demonstrativ in Schutz. "Der Spieler handelt, deshalb kann er auch einmal einen Fehler machen", erklärte der Coach. Und genau deshalb solle man "nicht mit dem Finger auf einen zeigen. Der Fehler entsteht nämlich schon vorher", betonte der Trainer. Zugleich gab er aber auch zu, dass man als Trainer sei man in solchen Situationen "hilflos" sei.

Neuer und Robben weiter nicht einsatzbereit

Kovac sieht bei seiner Mannschaft die richtige Einstellung, Leidenschaft und Zusammenhalt. Mit diesen Tugenden will er auch gegen Schalke gewinnen und weiterhin um die Meisterschaft kämpfen. Manuel Neuer wird dabei "wahrscheinlich eher nicht" im Tor stehen. Kovac betonte, er habe mit dem Torhüter gesprochen und die letztendliche Entscheidung liege beim Spieler. Der Zeitpunkt der Rückkehr ist beim Nationalkeeper wie auch beim schmerzbelasteten Arjen Robben weiterhin offen. "Wie wollen dabei Schritt für Schritt gehen", sagte Kovac. Alle anderen Spieler seien aber einsatzbereit.