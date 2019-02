Kovac schimpft - Neuer wieder im Training

Wochen der Wahrheit

In den nächsten zweieinhalb Wochen stehen für die Münchner Spiele mit entscheidendem oder vorentscheidendem Charakter an. Am Mittwoch das Pokal-Achtelfinale bei Hertha BSC, am 19. Februar in der Champions League das Achtelfinal-Hinspiel beim FC Liverpool. Und dazwischen ist das Team natürlich vor allem in der Bundesliga gefordert. Der Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund beträgt nun sieben Punkte, wobei die Münchner noch Glück hatten, dass der BVB nur 1:1 bei Eintracht Frankfurt spielte. Dazu zog Mönchengladbach mit einem 2:0-Sieg auf Schalke an den Bayern vorbei.

Neuer trainiert wieder

Immerhin: Die Hand-Verletzung von Torwart Manuel Neuer scheint nicht allzu schlimm zu sein. Der 32-Jährige war bereits am Sonntag wieder bei den Übungen der Feldspieler im Training dabei, allerdings fehlte er beim Abschlussspiel. Ob er am Mittwoch in Berlin spielen wird, ist fraglich. Neuer hatte die Reise nach Leverkusen nicht mitgemacht, da er sich "eine Blessur an der rechten Hand" zugezogen hatte. Sven Ulreich vertrat den Kapitän der Münchner und sah beim ersten Gegentor per Freistoß nicht gut aus, als er die Torwartecke offen ließ. Ebenfalls zurück im Training sind Thiago und die zuletzt verletzten Routiniers Arjen Robben und Franck Ribéry.