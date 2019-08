Kovac plant mit Sarpreet Singh bei den FC-Bayern-Profis

"Sarpreet ist sicherlich einer, der erst einmal für die zweite Mannschaft vorgesehen war. Ich betone das mit dem war", erklärte Kovac vor dem Supercup-Duell mit dem Ligakonkurrenten Borussia Dortmund am Samstag (20.30 Uhr). Für den Coach käme Singh, neben Thomas Müller und Alphonso Davies für einen Einsatz auf den Flügeln infrage.

"Ich bin mit ihm sehr zufrieden und bin auch positiv überrascht über die Entwicklung. Bei ihm und Alphonso sieht man, dass sie sehr viel weiter sind, als der ein oder andere in der zweiten Mannschaft", lobte der 47-Jährige: "Beide haben es in der Vorbereitung gut gemacht."

Singh im Juli für zweite Mannschaft verpflichtet

Der 20-Jährige war im Juli von den Münchner verpflichtet worden, er ist der erste Neuseeländer beim deutschen Rekordmeister. Sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2022. "Mit Sarpreet konnten wir einen technisch starken und sehr talentierten offensiven Mittelfeldspieler verpflichten", sagte Jochen Sauer, Leiter des FC Bayern Campus.

Im Alter von 16 Jahren wechselte der in Auckland geborene Singh zu den Wellington Phoenix, die in der australischen A-League spielen. "Für mich ist der Wechsel zur Amateur-Mannschaft des FC Bayern ein hervorragender Schritt. Ich freue mich riesig, für diesen großen Klub spielen zu dürfen", sagte Singh, der als Stammspieler der neuseeländischen U20 bei der WM in Polen das Achtelfinale erreichte. Viermal lief er auch schon für die A-Nationalmannschaft auf.