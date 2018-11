Kovac nicht das einzige Problem beim FC Bayern

Kovac hat vor dem Spiel gegen die Portugiesen trotz aller Kritik einen gefassten Eindruck gemacht. Für Vischer schien der Coach "seriös, fokussiert, konzentriert aber auch sehr ernst".

Spieler-Trainer-Verhältnis diskussionswürdig

Neben der Kritik am Trainer gibt es aber auch Hinweise, dass das Verhältnis zwischen den Spielern und dem Coach nicht mehr optimal ist. "Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht dem ein oder anderen die taktischen Variationen von Niko Kovac nicht genügen", erklärte Vischer. Erleichtert werde das, weil es jetzt nicht mehr so sei wie zwischen Jupp Heynckes und Uli Hoeneß, da passte definitiv kein Blatt dazwischen. Dazu kämen Fehler in der Führungsetage.

"Zur falschen Zeit am richtigen Ort"

Egal was nun passiert: Es steht auf jeden Fall fest, dass es keine leichte Lösung für den FC Bayern geben wird. Um über einen möglichen Nachfolger zu spekulieren sei es noch zu früh. Vermutlich war Kovac aber letztendlich "zwar am richtigen Ort, aber zur falschen Zeit", lautet das Fazit des BR-Reporters.