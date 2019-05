Neuer und Lewandowski mit positivem Saisonfazit

Voller Freude fiel ebenfalls das Saisonfazit des Münchner Kapitäns aus: "Für uns alle war es ganz wichtig, die Saison so abzuschließen, dass wir Double-Sieger sind. Wir wurden ja fast abgeschrieben, waren hinten in der Bundesliga. Im Pokal haben viele über ein 50:50-Spiel geredet. Wir haben super weitergearbeitet und haben uns das einfach verdient", sagte Manuel Neuer nach dem Triumph in Berlin. Ähnlich fiel die Bilanz von Robert Lewandowski aus: "Wir können am Ende sagen: Die Saison war sehr, sehr gut für uns". Und dementsprechend wohl auch für den Trainer - obwohl die Spieler ihn dabei nicht ausdrücklich erwähnten.