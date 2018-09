Kovac kritisiert nur die mangelnde Torausbeute gegen Berlin

Nach der ersten Pleite als Bayer-Trainer ging Nico Kovac mit seinem Starensemble überraschend entspannt um. "Ich habe keine negativen Gedanken", erklärte der 46-Jährige nach der Niederlage des FC Bayern gegen Hertha BSC nach fast zehn Jahren. "Wenn man 0:2 mit Bayern in Berlin verliert, glaubt einem keiner, dass ich mit der Leistung zufrieden bin. Was fehlt, sind die Tore, dass wir die Vielzahl der Chancen nicht nutzen. Das ist das Einzige, was ich zu bemängeln habe", sagte der ehemalige Hertha-Profi unaufgeregt. "Ich sehe es ganz entspannt."

Berlin entzaubert die Bayern

Dabei hatte Berlin "nicht nur gewonnen, sondern verdient gewonnen", wie nicht nur Hertha-Trainer Pal Dardai und Manager Michael Preetz nach einem sehenswerten Spiel festhielten. Die Gastgeber entzauberten Franck Ribéry und Co. mit Konsequenz und guter Organisation in der Defensive, aber auch mit Spielwitz in der Offensive, den das Publikum eigentlich vorrangig von den Münchnern erwartet hatte.

Kovac sieht das Gesamtbild

Unbeeindruckte davon stemmte sich Kovac nach dem eher bescheidenen Auftritt des FC Bayern gegen jede Schwarzmalerei. "Klar, dass man die letzten beiden Spiele sieht", so der Coach. "Ich sehe alle neun. Und nach neun Spielen die erste Niederlage ist gar nicht so schlecht, auch wenn wir andere Ansprüche haben." Wie schon beim vorangegangenen 1:1 gegen Augsburg ließ seine Elf in Berlin die letzte Entschlossenheit im Torabschluss, aber auch Cleverness in den Zweikämpfen vermissen.