Kovac kontert Kritik: "Alles auf Kosten des Trainers"

In den vergangenen Spielen mussten die Münchner mit Ausnahme des 1:2 gegen Hoffenheim jeweils zwei Gegentore hinnehmen: 3:2 in Piräus, 2:2 in Augsburg und 3:2 in Paderborn. Auch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte die Spielweise der Münchner in Griechenland als "zu sorglos" eingestuft. Auf kritische Nachfragen diesbezüglich reagierte Kovac allerdings nun ziemlich unwirsch.

Gegenwind nach achtem Spieltag - viel zu früh und "respektlos"

"Ich glaube, dass der von draußen reingeweht wird", lautete seine Antwort auf die Frage, ob ihm bei den Münchnern wie im vergangenen Herbst erneut stürmischer Gegenwind um die Ohren blase. Für solche Aussagen sei es viel zu früh. "Am achten Spieltag sollte nicht alles in Frage gestellt werden", sagte Kovac und legte postwendend nach: "Das hat nichts mit Respekt zu tun". Zugleich stellte er die Gegenfrage: "Warum muss das alles auf Kosten des Trainers ausgetragen werden"? Er findet es nämlich "komisch, dass immer alles auf eine Person projiziert wird". Das betreffe nicht nur ihn. Kovac nennt als Beispiel seinen derzeit stark kritisierten Kollegen von Borussia Dortmund. Lucien Favre etwa sei punktgleich mit dem Dritten Bayern momentan Tabellenvierter in der Liga, "und alles ist schlecht. Dann werden Namen gehandelt".

Sich selbst sieht Kovac von den Aussagen Rummenigges nicht betroffen, mit dem sei er ja stetig in Kontakt. Eine Stärkung von den Vereinsoberen sei kein Thema für ihn: "Kann sein, muss aber nicht sein".

Boateng "wieder gefragt", Lewandowski "in der Form des Lebens"

Kovac appellierte aber an seine Spieler, auf die Defensive mehr Wert zu legen: "Wir müssen die leichten Ballverluste abstellen". Mit Geduld wolle man gegen Union Berlin "von Beginn zeigen, dass wir das Spiel gewinnen wollen". Bei Javi Martinez und Serge Gnabry soll im Training nochmals eine Einsatzmöglichkeit überprüft werden. Riskieren will er dabei allerdings nichts.

Fest stehe aber, dass Jérôme Boateng jetzt "wieder gefragt" sei. Damit könne er sich "sogar für ganz andere Aufgaben empfehlen", sagte Kovac. Absolutes Vertrauen setzt der Coach auf seinen Toptorjäger Robert Lewandowski: "Ich finde, dass Lewi momentan in der Form seines Lebens spielt", und ergänzte: "Er ist derjenige, der uns im Moment so weit oben hält." Das kann er auch gegen den Aufsteiger beweisen, von dem Kovac allerdings erwartet, dass er hinten dichtmachen wird.

Pflichtspiel-Premiere gegen Union Berlin

Das Heimspiel gegen Union Berlin ist das allererste Pflichtspiel des FC Bayern gegen die Köpenicker. Die Eisernen pflegen zwar durchaus ihr Image als Underdog. Doch ihre bisher ersten beiden Siege holte der Aufsteiger gegen hochkarätige Gegner. Borussia Dortmund bezwangen sie in der alten Försterei mit 3:1, der in dieser Saison starke SC Freiburg musste dort eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Bis auf ein Unentschieden in Augsburg konnten die Köpenicker allerdings auswärts noch nicht überzeugen. Darauf setzt auch der FC Bayern. Kovac sagt: "Wir spielen daheim und wollen Tabellenführer werden."