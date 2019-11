Kovac nach Debakel: "Ich weiß, wie das Geschäft läuft"

Kritik wächst - Fürsprecher Hoeneß bald weg

Kovac ist seit Wochen massiver Kritik ausgesetzt. Die Heimniederlage gegen Hoffenheim in der Bundesliga und der schwache Auftritt beim 2:1 im DFB-Pokal beim VfL Bochum waren Sand auf die Mühlen der Kovac-Kritiker. Mit Präsident Uli Hoeneß wird einer seiner großen Fürsprecher bald nicht mehr in Amt und Würden sein - der Präsident gibt sein Amt am 15. November bei der Jahreshauptversammlung an Herbert Hainer ab.