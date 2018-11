Kovac gibt sich vor Champions-League-Spiel kämpferisch

Kovac gibt sich zuversichtlich

Niko Kovac selbst wirkte auf der Abschluss-Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel sehr entspannt: Mit einem Lächeln und frisch rasiert betrat er den Presseraum. Die erste Frage hatte es gleich in sich: Warum diese Woche nicht die letzte für Kovac bei Bayern sei, wollte ein Journalist wissen. "Das ist aber eine harte Frage. Dortmund ist am Samstag, vielleicht sollten wir über das Spiel gegen Athen sprechen. Wenn wir gewinnen, hätten wir zehn Punkte, dann könnten wir durch sein. Das Spiel am Samstag ist wichtig, aber für mich ist nur das Spiel morgen wichtig", antwortet der Coach. Er erwartet gegen Athen ein "sehr umkämpftes Spiel". Nicht dabei sein wird Arjen Robben, der eine Blockade im Knie hat. Auch der Einsatz von James ist wegen Wadenproblemen fraglich.

"Ich hoffe, dass die Art und Weise morgen gut ist und wir das Spiel überzeugend gewinnen." Niko Kovac

Kovac ist sich sicher, dass seine Spieler die Wende schaffen und damit die Diskussionen um ihn und die Mannschaft eine Ende nehmen. "Ich glaube schon, dass meine Jungs da wieder rauskommen. Wenn jeder einzelne nur fünf Prozent mehr gibt, bin ich davon überzeugt, dass wir wieder da hinkommen, wo wir zu Saisonbeginn waren".

"Wir sind Menschen, wir haben mal eine gute Phase und mal eine weniger gute. Wenn ein Fußballer anfängt zu viel nachzudenken, dann fehlt die Energie." Niko Kovac