Kovac freut sich auf sein Königsklassen-Debüt als Coach

Fünf absolvierte Spiele für Leverkusen sowie jeweils sechs Partien für den Hamburger SV und die Münchner Bayern, so lautet die Bilanz des Spielers Kovac in der Königsklasse. Als Trainer möchte er diese Marke jetzt gerne überbieten.

Vorfreude und nüchterne Analyse

"Ja natürlich freue ich mich darauf", sagte der 46-Jährige vor seinem Debüt als Trainer in der Königsklasse am Mittwoch (21.00 Uhr, live in B5 aktuell) in Lissabon. Gleich darauf folgt aber die ganz nüchterne Analyse: "Wir sind auch fleißig schon in der Vorbereitung dieses Spiels. Ja, jetzt ist die Bundesliga vorüber. Jetzt werden wir zusehen, dass wir in Lissabon ein gutes Ergebnis erzielen."

Vorschusslorbeeren von den Spielern

Für einen guten Einstand seines Trainers will auch Manuel Neuer sorgen. "Wir werden versuchen, ihm einen Sieg zu schenken", sagte der Kapitän. Für ihn ist es durchaus von Vorteil, dass Kovacs Erfahrung als Spieler in den großen Stadien noch nicht so lange her ist. "Man merkt ja, dass er auch ein junger Trainer ist, dass er manchmal auch ein bisschen wie ein Spieler denkt und ihm das auch wehtut, wenn er den ein oder anderen Spieler mal draußen lassen muss", erklärte der Keeper. "Ich finde, er macht es gut, vor allem auch menschlich", sagt sogar Arjen Robben, der auf Auswechslungen durchaus auch unwirsch reagieren kann. Vorschusslorbeeren gibt es also mehr als genug. Bleibt abzuwarten, wie Kovac nach den ersten 90 Königsklassen-Minuten in Lissabon bewertet wird.