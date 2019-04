Kovac' FC Bayern: Handwerker statt Künstler gesucht

Einen Tag nach dem denkwürdigen 5:4-Pokalsieg gegen den 1. FC Heidenheim ratterte es noch immer im Kopf von FC-Bayern-Trainer Niko Kovac. "Es war gestern ein sehr merkwürdiges Spiel, muss man ehrlich zugeben", sagte Kovac auf der Pressekonferenz des Rekordmeisters vor dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr, Liveeinblendungen in Heute im Stadion auf Bayern 1).

Ohne jede Souveränität hatte sich der Rekordmeister durchgesetzt und leichtfertig eine 4:2-Führung vergeben, "ab der 73. Minute bis zum 5:4 war ich nicht zufrieden", so Kovac: "Das hat mich geärgert, das hat mich nicht erfreut."

Die Krux im Bayernspiel wieder einmal: die fehlende Balance zwischen Angriff und Abwehr, "was in dieser Saison schon einige Male nicht gut gelaufen ist." Kovac wählte einen simplen Vergleich: "Das Angreifen ist das schwierigere, da brauchst du Esprit, Qualität, das ist Kunst." Dagegen: "Verteidigen ist Handwerk."

Das Verteidigen ist das einfachste, das es gibt." Bayern-Trainer Niko Kovac

Kovac' Problem: Offenbar mangelt es einigen Spielern mitunter an der Einstellung und Bereitschaft, auch diese handwerkliche Qualität auf den Platz zu bringen. "Man muss es wollen", sagte der Trainer, ohne einzelne Spieler beim Namen zu nennen.

Kovac: "Wir haben immer Lösungen"

Gleichwohl wurde klar, dass er wohl vor allem mit seiner Kreativzentrale um Thiago und James Rodriguez - beide gegen Hoffenheim weit jenseits ihrer Bestform - hadert. "Wir haben immer Lösungen. Aber man muss es umsetzen", erklärte Kovac , ganz egal, ob der Gegner Heidenheim oder Dortmund heißt.

Aber: "Sie brauchen mehrere Typen, die versuchen, das in die Hand zu nehmen." Den Schlüssel zum Sieg im Spitzenspiel sieht Kovac in der Defensive - wenn diese die richtige Einstellung mitbringt. "Sie können sicher sein: Man muss es wollen, man muss es aus sich heraus machen, man darf kein Künstler sein."

Für ihn sei alles "eine Einstellungssache: Bin ich bereit den Zweikampf zu suchen, zu führen und dann auch zu gewinnen?" Kovac' Vorgabe für das Spiel gegen Dortmund ist klar. Die Bayernabwehr muss stehen - dann ist er von einem Sieg im Bundesliga-Spitzenspiel überzeugt.

Alaba fit, Neuer vermutlich auch

Abgesehen von kleinerer Wehwehchen kann Kovac am Samstag voraussichtlich auf sein bestes Team setzen. Linksverteidiger David Alaba ist wieder fit. Ein kleines Fragezeichen steht nur hinter Manuel Neuer: Der Torwart absolvierte am Donnerstag (04.04.2019) nur einen individuellen Belastungstest. Am Freitag soll er aber wieder mit der Mannschaft trainieren.