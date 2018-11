Kovac angezählt: Fragen und Antworten zur Bayern-Krise

Krisensitzung beim FC Bayern nach dem 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf: Was ist da passiert, wie geht es weiter?

Taufig Khalil: Nach dem Spiel konnte man sehen, wie ein total geknickter Uli Hoeneß in die Kabine des FC Bayern ging, ein paar Meter hinter ihm Karl-Heinz Rummenigge, auch den Kopf nach unten. Sie waren dann sehr lange drin und haben wohl dort in der Kabine, als alle Spieler schon weg waren, mit Sportdirektor Hasan Salihamidzic diskutiert, und offenbar auch mit Niko Kovac, der noch dabei war. Danach trat Uli Hoeneß, was er sonst ja nicht tut, vor die Presse.

"Wir möchten da keine internen Dinge an die Öffentlichkeit tragen und wir müssen uns erst mal alle miteinander übers Wochenende Gedanken machen, wie wir aus dieser Situation das Beste machen. Wir spielen am Dienstag gegen Benfica und da wird unser Trainer sicherlich Niko Kovac sein." Uli Hoeneß, Präsident FC Bayern

Das soll wohl heißen, Niko Kovac bleibt Trainer, auf jeden Fall mal bis Dienstagabend zum Champions League-Spiel Benfica gegen Lissabon, und danach wird man weitersehen, wie das Spiel ausgeht, wie sich die Mannschaft da präsentiert.

Bayern ist zum wiederholten Mal nicht Sieger nach einer Führung – woran liegt das?

Taufig Khalil: Das liegt an Schlampigkeiten, das liegt gar nicht so sehr an Fehlern von Niko Kovac, sondern das liegt einfach daran, dass da absolute Superstars der Bundesliga und der internationalen Fußballszene "herum dilettieren", wie Uli Hoeneß das genannt hat, dass sie vogelwilde Kerzen schlagen mit ihren Bällen wie Jerome Boateng, und dementsprechend sauer war dann auch Uli Hoeneß.

"Es gibt natürlich auch den einen oder anderen Spieler, der über sich mal nachdenken muss, das hat man ja heute wieder gesehen, wo dilettantische Fehler passieren, wenn ich an das erste Tor denke, sowas habe ich eigentlich nur in Slapstick-Filmen gesehen." Uli Hoeneß, Präsident FC Bayern

Es ist eben genau auch dieser Eindruck, den die Bayern beim Gegner hinterlassen, die sind immer für einen Fehler gut. Früher, so hat Michael Rensing, der Torwart von Fortuna Düsseldorf gesagt, da hat man als Gegner des FC Bayern überlegt, okay, nach einem 3:1, wie geht’s jetzt aus – 5,6,7:1? Heute weißt Du, ach, beim FC Bayern, da geht sicher noch was, andere haben es ja vorgemacht. Die Gegner trauen sich jetzt wieder mehr und die Bayern haben einfach kein Selbstbewusstsein.

Welcher Trainer könnte nach Kovac kommen?

Taufig Khalil: Das ist vielleicht die ganz große Frage, und das ist die Frage, die eben auch dafür mitverantwortlich ist, dass Niko Kovac noch Trainer ist, denn wer könnte es denn machen? Wer ist im Moment da?

Zinedine Zidane ist sicherlich keine Option, der wird sich das doch nicht antun, zum FC Bayern zu gehen, der gerade auf Platz 5 rumdümpelt, neun Punkte hinter Borussia Dortmund, Meisterschaft fast sicher abgeschrieben, wie Uli Hoeneß gesagt hat.

Arsene Wenger, den die Engländer immer gerne ins Spiel bringen – netter Mann, bei Arsenal tolle Erfolge gehabt, aber auch schon etwas älter, und ich glaube nicht, dass die Bayern sich auf das Abenteuer jetzt im Moment einlassen würden.

Und dann wäre da noch Ralph Hasenhüttl als einzige wirkliche Alternative – der Ex-Leipzig-Trainer, der lebt hier sogar in München, aber das wäre ja auch kein Schritt nach vorne, sondern das ist ja eigentlich wieder das gleiche wie bei Niko Kovac – da hätte man dann wieder jemanden, der sich mit so einem Niveau, mit solchen Stars einfach nicht auskennt.

Man bräuchte wirklich jetzt im Moment jemanden wie einen Pep Guardiola, einen mit einer Idee, der auch Respekt hat – nur: Woher nehmen, wenn nicht bei einer anderen Mannschaft stehlen, denn freiwillig lässt so einen ja keiner gehen.