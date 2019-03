Kosten für Hochrisikospiele - der bayerische Weg

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig befasst sich in dritter Instanz mit einem Rechtsstreit zwischen der Freien Hansestadt Bremen und der Deutschen Fußball Liga (DFL). Das Oberverwaltungsgericht Bremen hatte in zweiter Instanz entschieden, dass sich die DFL an den Kosten für Polizeieinsätze bei sogenannten "Hochrisikospielen" beteiligen muss. Die DFL hat Revision eingelegt. Das Urteil wird am Freitag um 11.00 Uhr vom 9. Senat bekanntgeben, verkündete der Vorsitzende Richter Wolfgang Bier. Danach ist nur noch eine Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht möglich.

Bayerns Innenminister Herrmann: Bremen steht allein da

In einem Exklusivinterview mit dem Bayerischen Rundfunk betonte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, dass alle anderen Bundesländer anderer Meinung als die Bremer seien. Fußballvereine seien zwar in der Pflicht, für bestmögliche Sicherheit in den Stadien zu sorgen, "aber ansonsten ist es Kernaufgabe des Staates und damit auch der Polizei, sich bestmöglich um die Sicherheit in unserem Land zu kümmern." Das gelte bei Demonstrationen, Popkonzerten oder dem Oktoberfest genauso wie bei Fußballspielen: "Es ist nicht üblich, die Veranstalter an den jeweiligen Polizeikosten zu beteiligen."

Ein Fußballspiel ist wie das Oktoberfest

Hermann zieht Parallelen zwischen den Fußballvereinen und der Deutschen Fußball-Liga und beispielsweise den Verantwortlichen des Oktoberfests: "Wir verlangen von der Landeshauptstadt München als Veranstalterin des Oktoberfests keine extra Kosten für den Polizeieinsatz." Es sei systematisch schwer zu begründen, Fußballvereine an Polizeikosten zu beteiligen.

"Reiche" Vereine kontra "arme" Klubs

Hinzu komme ein für Herrmann anderes Problem, dass bei der Diskussion in der Öffentlichkeit etwas vernachlässigt werde: "Man hat jetzt die reichen Vereine im Blick. Wir haben aber auch große Polizeieinsätze, wenn beispielsweise Chemnitz bei Jahn Regensburg zu Gast ist. Soll ich dann Jahn Regensburg die Rechnung stellen, weil die Chemnitzer Anhänger sehr gewaltverdächtig sind?", fragte Herrmann. Vernünftige Antworten auf solche Fragen gebe es bisher noch nicht.

Einen Seitenhieb auf die Bremer Oberverwaltungsgerichtsentscheidung konnte sich Herrmann nicht verkneifen. "Ich verstehe angesichts der finanziellen Lage des Landes Bremen gut, dass sie jede Gelegenehit nutzen, um an mehr Geld zu kommen. Aber die Frage ist, ob der Rest Deutschlands seine politischen Entscheidungen davon abhängig machen sollte."