Korbball: Die exotische Ballsportart

Korbball wird fast nur im Raum Schweinfurt, im Allgäu, rund um Bielefeld, Bremen oder Koblenz gespielt. Im Rest Deutschlands ist diese Ballsportart fast unbekannt.

Das Spiel ist eine Mischung aus Basketball und Handball. Heute wird sie nur noch von Frauen gespielt. Der Grund dafür: Bei den Männern ging es zu sehr zu Sache.

Korbball war vor dem zweiten Weltkrieg deutschlandweit gespielt worden. Nach der Gründung der Bundesrepublik haben dann aber viele Vereine lieber Basketball oder Handball angeboten und Korbball ist dort in Vergessenheit geraten.

Mathematik gefragt ….– Hohe Parabel-Ball-Würfe erfolgreich

Im Gegensatz zu Basketball steht der 2,50 Meter hohe Korb am Ende des 38 Meter langen Spielfelds auf einer langen Stange. Ein Brett zum Gegenwerfen – wie beim Basketball – gibt es hier nicht. Und eine der Regeln lautet: Es gibt rund um den Korb einen Dreimeter-Kreis und nur vor dem dürfen die Spielerinnen auf den Korb werfen. Und dann sollten sie den Ball quasi wie in einer Parabel werfen, also möglichst hoch, damit der Ball fast senkrecht und zudem am hinten Korbrand reinkommt, denn: Es gibt eine Korbhüterin und die versucht natürlich, den Ball abzuwehren.

Riesinnen haben keine Chance - Korbhüter werden vermessen

Maximal 1,78 dürften die Korbhüterinnen groß sein. Denn: Gäbe es keine Körpergrößengrenze für sie, würden Mannschaften mit den größten Frauen in der Mannschaft möglicherweise nie einen Gegenkorb bekommen.

Und es gibt noch weitere Unterschiede zu Basketball. Die jeweils vier Feldspielerinnen in einer Mannschaft dürfen nicht das gesamte Spielfeld durchdribbeln. Sie müssen nach maximal drei Sekunden den Ball abgeben.

Sport für alle Altersklassen

Korbball ist ein Sport, den in der Regel Mädchen mit fünf oder sechs Jahren beginnen und sehr lange spielen können. Und das Gute für etwas ältere, damit aber auch sehr erfahrende Spielerinnen ist: Es gibt auch drei Wechselspielerinnen pro Mannschaft. Ist man sehr außer Puste, kann man sich für eine kurze Zeit ablösen lassen.

Weitere Infos unter www.korball-bayern.de