Koordination, Ausdauer, Spaß: Showtanz im Fasching

Die Halle bebt beim Auftritt der Showtanzgruppe der Faschingsgesellschaft Hallo Wach aus dem Dillinger Stadtteil Donaualtheim. Die 24 Tänzerinnen und Tänzer der Hallo Wach geben alles. Schweiß glänzt auf ihren Gesichtern: Schnelle Sprünge, Spagat und Hebefiguren, und das alles mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Die gute Laune springt über, das Publikum tobt.

Trainiert wird fast das ganze Jahr über

Was so leicht und spritzig rüberkommt, ist allerdings auch harte Arbeit: Fast das ganze Jahr über wird trainiert, zwei Mal pro Woche zwei Stunden. Im Mai beginnen die Gardemädchen, im Juni startet der Showtanz mit dem Training für die nächste Saison. Das haben sie auch während Corona so durchgezogen: "Wir haben immer trainiert, das gemacht, was die Regeln zugelassen haben. Per Video, mit Maske, alles. Und bei uns hat keiner aufgehört, weder bei den Kleinen noch bei den Großen“, sagt die Präsidentin der Faschingsgesellschaft Marina Bihr.

Von klein auf im Verein – für jedes Alter gibt es Tanzgruppen

Für alle Altersklassen gibt es Tanzgruppen in dem Verein: Sie selbst habe mit drei Jahren angefangen, kleine Prinzengarde, kleiner Showtanz – und dann natürlich die Showboys – eine Besonderheit der Hallo Wach: Hier tanzen nur Jungs - und das zahlt sich später aus: Im großen Showtanz sind tatsächlich mehr Männer als Frauen dabei, eine Besonderheit. Meist ist es ja umgekehrt. Einer von ihnen ist Jonas Schwertberger. Auch er hat bei den Showboys angefangen. Die trainiert er jetzt, und ist selbst aktiver Tänzer im Großen Showtanz. Diese Saison sei eine ganze besondere, nach den zwei schwierigen Jahren: "Wir holen uns das zurück, was uns gefehlt hat", sagt er.

Spaß steht an erster Stelle

Wenn die Kinder von klein auf mit dabei sind, lernen sie bereits im Kindesalter wichtige Dinge: Körperspannung, die richtigen Techniken. "Bei den Erwachsenen haben wir dann quasi schon Profis", lacht Marina Bihr. Bei all dem ist ihr aber sehr wichtig: Der Spaß steht an erster Stelle. Klar müsse man sich aufwärmen vor dem Training, brauche man Kondition. Dafür spielten sie dann eben Volleyball, gingen auch mal joggen, sorgten auch hier für Abwechslung.

Motto des Showtanz: "Baywatch“

Der Showtanz hat sich heuer das Motto "Baywatch“ ausgesucht. Die Frauen in roten Tops und Glitzer-Hotpants, dazu knallrote Lippen und viel Glitzer im Gesicht, die Männer in weißen Muskelshirts und roten Shorts, so sprinten sie auf die Bühne – von überall her kommen sie, aus allen Richtungen, teils über die Tische im Saal, von hinten und von vorne, bis die Bühne voll ist – mit energiegeladenen Tänzerinnen und Tänzern, die zeigen, was sie können.

Die Story ist schnell erzählt: Eine Ertrinkende wird gerettet, dazu ein bisschen Mund-zu-Mund-Beatmung, die folgende Empörung der Tänzerin dazu der richtige Song "Küssen verboten" von den Prinzen – das Ganze verbunden mit viel Komik und Selbstironie.

Frauenpower bei den Hebefiguren

Fetzige Musik, dazu die passenden Tanzschritte und Hebefiguren, über 13 Minuten lang: volle Power und voller Einsatz. Das ist der Tanz der Showtanzgruppe der Hallo Wach. Besonders dabei: Die Mimik. Die Tänzerinnen und Tänzer lachen, haben Spaß, da ist viel Komik mit dabei – Gesichtsakrobatik eben, sagt Marina Bihr und schmunzelt. Zur Schlussaufstellung geht’s in die Höhe: Zwei Frauen stemmen einen Mann in die Luft – Frauenpower pur also.

Marina Bihr fasst das alles zusammen: "Das geht viel auf Show und wir zeigen was wir können, Ihr müsst uns einfach alle anschauen, das ist das Beste."

Zu sehen sind die Tänzerinnen und Tänzer zum Beispiel am Freitag, 17.02., um 14.30 Uhr in der Raiffeisenbank in Dillingen, am 18.02. beim Ball in der Stadthalle Lauingen sowie am 21.02. beim Kehraus im Donaualtheimer Sportheim.