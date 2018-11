Kontinuität gegen Benfica - Hummels fehlt

Der 47-Jährige deutete an, sein Team für die Partie gegen Lissabon (21.00 Uhr, live in B5 aktuell und im Internet) nicht grundlegend ändern zu wollen. "Klar haben wir gesehen, wo wir unsere Fehler gemacht haben. Aber jetzt alles über den Haufen zu schmeißen, geht nicht", sagte Kovac und ergänzte: "Man hat nur 14 Feldspieler." Er baut also weiter auf die Stars, die seit Wochen nach ihrer Form suchen - wie etwa Jérôme Boateng, Javi Martinez, Franck Ribéry, Mats Hummels, Arjen Robben oder Thomas Müller. Der zeigte gegen Düsseldorf mit seinen zwei Toren immerhin einen Aufwärtstrend.

Abwehr muss mehr Leistung bringen

Besserung ist auf jeden Fall in der Abwehr von Nöten. Boatengs missglückten Abwehrversuch gegen Düsseldorf hatte Präsident Uli Hoeneß noch als "Slapstick" bezeichnet. Dem konnte Kovac nicht wiedersprechen: "Es ist ja letzten Endes auch die Wahrheit und das, was auch ich sage, dass wir Gegentreffer kassieren, die nicht passieren dürfen". Verteidigen sei eigentlich "relativ einfach", ergänzte der Coach, aber derzeit tue ihm Torwart Manuel Neuer leid, "der 20 Schüsse aufs Tor bekommt und 17-mal hinter sich greifen muss". Trotzdem ist der Trainer überzeugt, "dass die Spieler bei dieser besonderen Herausforderung Champions League an die Leistungsgrenzen gehen".

Gnabry trotz Skepsis beim Abschlusstraining dabei

Serge Gnabry hat überraschend doch am Abschlusstraining vor der Partie gegen Lissabon teilgenommen. Eigentlich hatte sich Kovac zu einem Einsatz des angeschlagenen Nationalspielers skeptisch geäußert. Jetzt könnte er gegen die Portugiesen doch zum Kader des Rekordmeisters gehören. Fest steht hingegen, dass Kingsley Coman und Thiago noch nicht zur Verfügung stehen. Sie sind zwar nach ihren Verletzungen auf dem Weg zurück, aber noch nicht einsatzfähig. James und Corentin Tolisso fallen noch länger aus. Wie der "kicker" meldet, fehlt auch Mats Hummels wegen eines Magen-Darm-Infekts.

Kovac setzt auf Sieg statt dem nötigen Punkt fürs Achtelfinale

Für den Einzug ins Achtelfinale reicht den Münchnern eigentlich ein Punkt. Doch Kovac weiß, dass dies bei der momentanen Gemengelage nach dem 3:3 gegen Düsseldorf zu wenig sein könnte, deshalb sagte er: "Es reicht ein Punkt, aber wir wollen gewinnen."

Lissabon ebenfalls in der Bredouille

Lissabons Trainer Rui Vitória steht in der Heimat nach schwächeren Leistungen und Ergebnissen ebenfalls in der Kritik. Das sieht auch Kovac so: "Benfica hat jetzt einige Spiele nicht so gespielt, wie man es erwarten kann", erklärte der Münchner Trainer. Deshalb sind auch von seinem Trainerkollegen von der iberischen Halbinsel Durchhalteparolen zu vernehmen: "Ich garantiere ihnen, es geht nicht um mich. Benfica steht an erster Stelle, darauf konzentriere ich mich", sagte Lissabons Coach. Mit Geschlossenheit wolle er "die Hindernisse überwinden". Der portugiesische Rekordmeister muss im zehnten Vergleich erstmals die Bayern schlagen, um überhaupt noch eine Chance auf den Einzug in das Achtelfinale der Königsklasse zu haben.

Trotz der schwierigen Ausgangslage will Vitória nicht von Anfang an zu viel riskieren. "Auch wenn wir gewinnen müssen, können wir nicht alle nur nach vorne stürmen", sagte er. "Wir müssen defensiv sehr gut stehen, taktisch gut organisiert sein und schnell nach vorne spielen. Und wir müssen unsere Torchancen nutzen", lautet die Vorgabe. Dass die Bayern defensiv anfällig sind, haben die Portugiesen zwar registriert. Verlassen wollen sie sich darauf aber nicht. "Bayern hat Manuel Neuer im Tor und sehr starke Verteidiger, die schon die Weltmeisterschaft gewonnen haben", warnte der Coach.