Konkurrenz feiert: Straßer kurvt knapp am Podium vorbei

Mit einem kräftigen "Yes" reckte Linus Straßer im Ziel die Faust und zeigte an, dass er mit dem zweiten Lauf am "Männlichen" im Berner Oberland zufrieden war. Doch auch die Konkurrenten zogen nicht zurück. Die Top drei des ersten Laufs machten das Podest unter sich aus. Henrik Kristoffersen kurvte sich nervenstark zum bereits dritten Erfolg in Wengen. Der Schweizer Loic Meillard sicherte sich Rang zwei. Lucas Braathen wurde beim Sieg seines Teamkollegen Dritter. Damit war für Straßer kein Platz mehr auf dem Podium frei.

Vierter nach dem ersten Lauf

Auf warmes Wetter war am Sonntag Schneefall gefolgt: Linus Straßer hatte trotz wechselhafter Bedingungen beim Slalom in Wengen beste Chancen, den nächsten Podestplatz einzufahren. Der 30-Jährige lag vor dem finalen Lauf mit einem Rückstand von 0,68 Sekunden auf den führenden Schweizer Loic Meillard auf Rang vier. Allerdings musste Straßer für den Sprung aufs Podest die vor ihm platzierten norwegischen Technikspezialisten Henrik Kristoffersen und Lucas Braathen schlagen.

Gute Verhältnisse mit Startnummer zwei

Der Münchner räumte in der ARD allerdings ein, dass die frühe Startnummer auf der Piste ein Vorteil war: "Mit Nummer 2 ist es wunderbar." Aufgrund der Verhältnisse und der extremen Kurssetzung seien Topzeiten für spätere Starter jedoch "nicht mehr möglich" gewesen: "Das ist schade, es sollte für jeden halbwegs fair sein." Das spürten auch Sebastian Holzmann, der es als 25. noch ins Finale schaffte. David Ketterer verpasste den zweiten Lauf als 34., Anton Tremmel war ausgeschieden.

Schneefall verändert die Bedingungen

Gut eine Stunde vor dem Start wechselten die Bedingung. Einsetzender Schneefall veränderte die Sichtverhältnisse, doch die Piste präsentierte sich deutlich besser. Zwar gelang Straßer ein Sahnelauf, doch auf Sieger Kristoffersen fehlten am Ende 1,49 Sekunden. Näher dran war der zweitplatzierte Schweizer Meillard (+0,20 Sek.), Braathen lag 0,49 Sekunden zurück.