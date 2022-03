Komplizierter Oberarmbruch: Ferstl schwer verletzt

Skirennfahrer Josef Ferstl muss wegen eines Oberarmbruchs für mehrere Wochen pausieren. Wie der Deutsche Skiverband am Mittwoch mitteilte, hatte der Speed-Spezialist die Verletzung am Dienstag (29.03.) beim Super-G im Rahmen der Deutschen Meisterschaften in Garmisch-Partenkirchen erlitten. Inzwischen sei der 33-Jährige erfolgreich operiert worden. Für die deutsche Alpin-Elite waren die nationalen Meisterschaften die letzten Wettkämpfe in diesem Winter.

Auf Instagram veröffentlicht Ferstl ein Bild aus dem Krankenhausbett. "Oberarmbruch" stand neben dem Bild, auf dem Ferstl mit eingegipsten Arm und einigen Schrammen im Gesicht zu sehen ist. Daneben der Hashtag: #seasonend - Saisonende.

Rennabbruch nach Ferstl-Sturz

Das galt nicht nur für Ferstl. Denn das Rennen konnte nach dem schweren Sturz aufgrund der Witterungsbedingungen nicht fortgesetzt werden. Der Schnee war zu weich, um ein sicheres Rennen zu gewährleisten.

Für Ferstl ist es nicht der erste Sturz auf der Kandahar. Schon im vergangenen Jahr war der 33-jährige vom SC Hammer im Weltcup auf der Piste in Garmisch-Partenkirchen schwer gestürzt und hatte sich einen Muskelbündel im linken Hüftbeuger gerissen und das linke Sprunggelenk angebrochen.