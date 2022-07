Komplizierte "Mission 11": FC Bayern vor dem Trainingsstart

Müller unbeeindruckt: "Greifen wieder voll an"

Thomas Müller will sich von all den Nebengeräuschen, die den Rekordmeister seit Wochen extrem belasten, die Laune nicht verderben lassen. Er spricht von einem "positiven Gefühl, wenn ich an die Bundesliga denke". Er freue sich "richtig auf die neue Saison". Er selbst, so Müller weiter, sei noch "im Urlaubsmodus, aber bald greifen wir wieder voll an".

Die Ziele sind klar, die Erwartungen wie immer extrem hoch bei den Bayern - zumal in Sadio Mané vom FC Liverpool ein Superstar verpflichtet wurde, für Müller "ein Riesentransfer". Ein zweites Jahr mit "nur" einem Titel wird sich Trainer Julian Nagelsmann auch deshalb kaum leisten können.

Er wisse, betonte der 34-Jährige bereits, "dass der Druck noch einen Tick größer wird. Wir müssen Dinge besser machen, um den elften Titel zu holen und auch in den anderen Wettbewerben weiterzukommen".