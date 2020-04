Kommt Tennis als erste Sportart aus der "Quarantäne“?

Tennis in Klein-Gruppen ist schwierig zu organisieren

Profis wie Philipp Kohlschreiber haben eine Ausnahmegenehmigung bekommen, Tennislehrer wie Sven Korsch vom TSV Moosach dürfen ihren Beruf im Moment dagegen nicht ausüben. Das Problem sieht er nicht mal auf dem Platz, sondern eher davor und danach: "Ganz schwierig Gruppenkurse mit vier Kindern", so Korsch. Denn die Kinder werden "meistens von den Eltern gebracht, dann sind es schon mal sieben oder acht Leute die Kontakt miteinander haben. Dann ist die Stunde vorbei und dann kommen die nächsten mit ihren vier Kindern." Gerne wir der Tennisnachwuchs auch von der Risikogruppe Großeltern chauffiert. Mit Regeln für die gesonderte Übergabe sollte das aber gelöst werden können.

In Tschechien darf wieder gespielt werden

Sepp Maier wird trotzdem langsam ungeduldig. Die Fußballlegende hat auf Twitter schon Markus Söder kritisiert und ihn aufgefordert Tennis und Golf endlich wieder zu erlauben. In Tschechien darf schon wieder gespielt werden. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat es im ORF zumindest in Aussicht gestellt: "Es wird strikt unterschieden werden je nach Sportarten. Am Tennisplatz gibt es einen großen Abstand, drum wird das schon sehr bald wieder möglich sein."

Aber was dann folgt, fürchtet Sven Korsch. Denn für ihn geht es nicht, dass kein Fußball aber Tennis gespielt wird: "Meine Meinung ist, alle oder keiner." Auch wieder richtig, auf eine Neiddebatte im Sport, kann man in Coronazeiten tatsächlich am lockersten verzichten.