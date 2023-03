Kommentar: FC Bayern hat an Glaubwürdigkeit verloren

Die Ära Julian Nagelsmann beim FC Bayern ist vorbei, wenn man nach 631 Tagen im Amt überhaupt von einer Ära sprechen kann. Wie hatte es Bayernpräsident Herbert Hainer noch am vergangenen Montag in Richtung des Trainers formuliert: "Wir planen mit ihm langfristig, haben das mit einem Fünfjahresvertrag dokumentiert, weil wir mit ihm etwas aufbauen wollen. Man erkennt einen deutlichen Fortschritt in diesen eineinhalb Jahren. Julian macht es gut."

Fragwürdiger Stil

Vier Tage später sind diese Sätze nicht einmal mehr das Papier wert auf das sie gedruckt wurden. Von seiner Entlassung erfahren hat Julian Nagelsmann nach eigenen Angaben erst, nachdem die Nachricht längst die Schlagzeilen des Tages bestimmte. Was ist das für ein Stil? Dabei rühmen sich die Bayern ihrer familiären Atmosphäre, die sie von anderen europäischen Spitzenclubs unterscheidet.

Davon ist in der jüngsten Vergangenheit nicht mehr viel übrig. Ob bei Carlo Ancelotti, Niko Kovac oder jetzt bei Julian Nagelsmann – immer wieder sollen es unzufriedene Spieler sein, die als Argument für eine Trennung vom Trainer herhalten müssen. Vielleicht sollten die Verantwortlichen des FC Bayern mal darüber nachdenken, warum sich die Geschichte wiederholt und nicht jedes Mal die Schuld beim Trainer suchen.

Junger Trainer eiskalt abserviert

Im aktuellen Fall bei einem jungen Trainer, der bestimmt Fehler gemacht hat, aber aus diesen beim FC Bayern nicht mehr lernen kann. Ein Trainer, der mit seiner Mannschaft in allen drei Wettbewerben noch aussichtsreich dabei war, mit einem Sieg im nächsten Spiel gegen Dortmund wieder an der Spitze der Bundesligatabelle hätte stehen können, einfach eiskalt abserviert.

Es heißt, Julian Nagelsmann habe die Kabine verloren, den Rückhalt der Spieler. Verloren hat an diesem Tag aber vor allem der FC Bayern – an Glaubwürdigkeit und das wiegt am Ende vielleicht mehr als der ein oder andere Titel.