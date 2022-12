Kombinierer Vinzenz Geiger Dritter in der Ramsau

Am Ende brauchte es ein Foto-Finish für die Entscheidung und das sprach für den Norweger Jens Luras Oftebro. Vinzenz Geiger und Oftebro lieferten sich bei der Nordischen Kombination in Ramsau am Dachstein (Österreich) einen packenden Schlusssprint um Platz zwei mit dem besseren Ende für den Norweger.

Eine Hundertstelsekunde verhinderte den zweiten Platz für den Oberstdorfer, der sich am Ende mit Rang drei zufrieden geben musste. Es gewann Jarl Magnus Riiber aus Norwegen vor seinem Landsmann Oftebro und Geiger.

Geiger nach dem Springen Zehnter

Geiger war als Zehntplatzierter auf die Strecke gegangen und lieferte sich lange einen Dreikampf mit Oftebro und dem Österreicher Johannes Lamparter. Auf der letzten Runde konnte der Lamparter nicht mehr mithalten und wurde am Ende Vierter. Jarl Magnus Riiber lief einsam an der Spitze ins Ziel.

Alle Deutsche unter den besten 15

Das erfreuliche Ergebnis aus deutscher Sicht rundeten Manuel Faißt (7.) und Erik Frenzel (10.) ab, die in die Top Ten liefen. Für Fabian Rießle und Julian Schmid reichte es auf den Plätzen 13 und 14 noch zu Platzierungen unter den letzten 15.