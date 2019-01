Kombinierer Rydzek Zweiter in Otepää - Riiber siegt erneut

Auf Riiber, der nach dem Skispringen mit 30 Sekunden vor dem zweitplatzierten Manuel Faißt und 36 Sekunden vor Rydzek auf die zehn Kilometer lange Langlaufstrecke gegangen war, fehlten Rydzek am Ende gut 20 Sekunden.

"Ich bin super happy. Ein guter Sprung, ein richtig guter Lauf. Es war ein spannender Kampf. Schade, dass es nicht ganz gereicht hat", sagte Rydzek. Vinzenz Geiger (Oberstdorf/+43,7 Sekunden), am Vortag als bester Deutscher Sechster, bestätigte seine starke Form mit Platz vier. Fabian Rießle (Breitnau/+1:02,9 Minuten) und Manuel Faißt (Baiersbronn/+1:05,7 Minuten) sorgten als Neunter und Zehnter für weitere gute Platzierungen. Terence Weber (Geyer/+1:26,6 Minuten) kam auf Rang 23, B-Kader-Athlet Julian Schmid (Oberstdorf/2:26,6 Minuten) wurde 32.

Rydzek auf der Schanze stark

Schon auf der Schanze hatten sich Faißt und Rydzek in bestechender Form präsentiert und die Plätze zwei und drei ersprungen. Auch dort war nur Riiber stärker. Für den Norweger war es der sechste Einzelsieg im achten Rennen des Weltcup-Winters. Am Samstag war das erste Springen in Otepää wegen zu starker Winde abgesagt worden. Als Grundlage für den Langlauf diente daher der am Freitag provisorisch durchgeführte Durchgang.

Frenzel arbeitet an Sprungtechnik

Olympiasieger Eric Frenzel (Geyer) hatte auf die Reise nach Estland verzichtet. Der 30-Jährige hat auch in der Weihnachtspause seine Probleme auf der Schanze nicht abstellen können und trainierte am Weltcup-Wochenende mit Bundestrainer Hermann Weinbuch im WM-Austragungsort Seefeld