Kombinierer Rydzek verpasst ersten Saisonsieg knapp

In Ramsau am Dachstein ließen sich Rydzek (Oberstdorf) und Rießle (Breitnau) im Schlusssprint trotz glänzender Ausgangsposition vom alten Rivalen Jörgen Graabak aus Norwegen düpieren und belegten die Plätze zwei und drei. Vinzenz Geiger (Oberstdorf) als Fünfter und Terence Weber (Geyer) als Siebter sorgten für ein starkes deutsches Mannschaftsergebnis. Der fünfmalige Gesamtweltcupsieger Eric Frenzel (Geyer) kam nach einem schwachen Springen nicht über Platz 18 hinaus.

Wirbel um Riiber

Für große Aufregung hatte zuvor ein völlig verunglückter Sprung des Weltcup-Führenden Jarl Magnus Riiber (Norwegen) gesorgt, der am Samstag seinen vierten Sieg in Folge gefeiert hatte. Unmittelbar vor Riiber, der als letzter Starter springen sollte, waren große Teile der Anlaufspur weggebrochen. Nach notdürftigen Ausbesserungsarbeiten wurde der beste Springer der Kombinierer die Schanze herabgelassen, vermied nur knapp einen Sturz und kam nur auf Platz 43. Es folgten heftige Proteste der Norweger, die aber letztlich wirkungslos blieben. Zum Laufen trat Riiber nicht mehr an.