Kombinierer Rießle Zweiter beim nordischen Triple

Den Sieg im französischen Chaux-Neuve sicherte sich nach dem letzten Wettbewerb mit 25,6 Sekunden Vorsprung auf Rießle überraschend der Österreicher Mario Seidl. Der 26-Jährige, der zuvor erst ein Weltcup-Rennen gewonnen hatte, setzte sich am Schlusstag mit zwei sehr guten Sprüngen an die Spitzenposition und feierte im abschließenden Skilanglauf über 15 Kilometer einen Start-Ziel-Erfolg. Seidls Landsmann Franz-Josef Rehrl (+33,7), der an den ersten beiden Tagen gewonnen hatte, fiel auf Rang drei zurück. Titelverteidiger Akito Watabe (Japan) landete auf Rang sieben.

Rießles Kollegen enttäuschen

Eric Frenzel, der von 2014 bis 2017 die ersten vier Auflagen des Triples gewonnen hatte, konnte nicht in den Kampf um den Gesamtsieg eingreifen. Der zurzeit sprungschwache Sachse kam auf Platz elf. Auch die weiteren deutschen Asse hatten ihre Chancen auf der Schanze verspielt. Vinzenz Geiger wurde als zweitbester Deutscher Zehnter, sein Oberstdorfer Klubkollege Johannes Rydzek Zwölfter.

Saisonhöhepunkt der Nordischen Kombinierer

Das Triple ist für die Kombinierer seit 2014 alljährlich der erste Höhepunkt der Saison. An drei aufeinander folgenden Tagen wurden Wettkämpfe mit steigendem Umfang ausgetragen: ein Sprung und 5 Kilometer Laufen am ersten Tag, danach ein Sprung und 10 Kilometer sowie zwei Sprünge und 15 Kilometer.