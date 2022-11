Kombinierer Johannes Rydzek und seine Seitenblicke im Training

Bevor am 25.11. im finnischen Ruka der Weltcup-Winter startet, hat Johannes Rydzek sein Allgäu vorgestellt, das er in den Sommertrainingstagen in Bildern festhält. "Es lässt sich gut verbinden neben dem Training zu sagen, hier nehm ich mir die Zeit, um das perfekte Foto zu suchen", erzählt der Oberstdorfer. "Der Aufstieg ist das Training und das danach mehr oder weniger der Genuss".

Blick zurück auf olympische Momente

In zwei Wochen liegt der Fokus von Rydzek dann wieder auf der internationalen Bühne. Sein alleiniger Goldmoment bei den olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang ist ihm dabei immer noch in bester Erinnerung. In Peking lief es für den 30-Jährigen im vergangenen Winter dagegen nicht so gut. Im Einzel von der Normalschanze verpasste er als Fünfter das Podium: "Olympia war ein sehr intensives Ergebnis, wie die anderen Male auch", sagt der Nordische Kombinierer. "Aber dieses Mal war es ganz speziell. Es war vielleicht nicht das Happy End". Stolz sei er dennoch auf seine Leistung.

Blick nach vorn auf die anstehenden Reformen

Nun rückt die nächste Saison Winter näher und seine Sportart steht international auf dem Prüfstand. Die Skisprung-Frauen werden nicht ins Olympische Programm von 2026 aufgenommen. "Man kann nicht künstlich irgendwelche Nationen erzeugen, wo es keine Loipe oder eine Tradition gibt". Es sei ein Prozess, den man jetzt anstoßen müsse, damit es weitergehen wird. "Der aber nicht in der nächsten oder übernächsten Saison abgeschlossen sein wird", ergänzt Rydzek.

Die Weltskiverband FIS hat den Warnschuss des Internationalen Olympische Komitees (IOC) im Mai jedenfalls gehört und will die Sportart jetzt attraktiver machen. Dafür soll es auch umfangreiche Reformen geben.