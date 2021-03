Kombinierer-Happyend: Geiger Zweiter im Gesamtweltcup

"Ich habe alles nochmal versucht, mit Platz drei bin ich sehr zufrieden", sagte Rießle, nachdem er in einem packenden Zielsprint um den dritten Rang Österreichs Doppel-Weltmeister Johannes Lamparter niedergerungen hatte: "Es ist schön, mit einem solchen Gefühl in die Frühjahrs-Pause zu blicken."

Geiger verteidigt Platz zwei im Gesamtweltcup gegen Watabe

Grund zur Freude hatte auch der Oberstdorfer Geiger. Er verteidigte seinen zweiten Rang im Gesamtklassement gegen den Japaner Akito Watabe. Dafür reichte in Klingenthal Platz sechs. Manuel Faißt (Baiersbronn), am Samstag als Vierter bester Deutscher, kam in der letzten Kombination auf Platz zehn. Rekord-Weltmeister Eric Frenzel (Geyer) wurde Zwölfter, Johannes Rydzek aus Oberstdorf belegte Rang 17.

Bundestrainer Weinbuch am Ende "sehr zufrieden"

Das deutsche Team kann angriffslustig in Richtung olympischer Saison blicken. Nicht nur wegen Geigers vier Saisonsiegen zeigte sich Bundestrainer Hermann Weinbuch mit dem deutschen Abschneiden "sehr zufrieden. Wir sind sehr gut mit den Jungs vorangekommen. Letztes Jahr lagen wir in der Nationenwertung 1.300 Punkte hinter Norwegen, jetzt liegen wir deutlich vorne."

Nach der durchwachsenen Heim-WM "noch einiges zu tun"

Dass der Schlüssel zum Olympiaerfolg im Springen liegt, was bei der durchwachsenen Heim-WM in Oberstdorf (zweimal Silber in den Teamwettbewerben, keine Einzelmedaille) nicht allzu gut funktionierte, weiß auch Weinbuch: "Wir sind auf der Schanze viel besser geworden, wollen aber noch besser werden. Bis Olympia haben wir noch einiges zu tun."