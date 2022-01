Kombinierer Geiger gelingt erster Saisonsieg, Rydzek Dritter

Geiger war nach dem Springen noch auf Rang zehn gelegen. In der Loipe gehörte er aber schnell zu einer 15-köpfigen Spitzengruppe. Einen Kilometer vor dem Ziel setzte sich der Allgäuer ab und holte den achten Weltcupsieg seiner Karriere. Dank der Energieleistung siegte Geiger am Ende deutlich vor dem Weltmeister Johannes Lamparter aus Österreich. "Ich habe mich auf einmal richtig gut gefühlt und einfach Vollgas gegeben", lautete sein passendes Fazit.

Neben Geiger zeigt auch Rydzek eine furiose Aufholjagd

Geigers Vereinskollege Rydzek lief von Rang 19 nach dem Springen in der Loipe vor bis auf das Podest.

Frenzel wird Siebter

Routinier Eric Frenzel, am Samstag noch Dritter hinter Lamparter und Geiger, musste erst kurz vor Schluss die Top-Läufer ziehen lassen und wurde Siebter. Manuel Faißt, Fabian Rießle und der zuvor einzige deutsche Saisonsieger Terence Weber folgten auf den Rängen zehn bis zwölf.

Weltcup-Führender Riiber nicht am Start

Norwegens Topstar Riiber, der sieben der ersten acht Wettkämpfe des Winters gewonnen hat, war mit Rückenproblemen wie schon am Samstag nicht am Start. Weil der Dominator vor Olympia weitere Wettkämpfe auslassen will, muss er zudem um seine Führung im Gesamtweltcup bangen - derzeit liegt er noch 100 Punkte vor Lamparter.