Kombinierer Eric Frenzel: "Der Größte unserer Zeit" tritt ab

Am kommenden Sonntag geht eine Weltkarriere zu Ende. Im finnischen Lahti wird der Oberpfälzer Eric Frenzel zum letzten Mal bei einem Weltcup durch die Lüfte segeln und anschließend über die zehn Kilometer lange Loipe gleiten. Mehr als 16 Jahre lang dauerte die Reise Frenzels, der die Nordische Kombination dominiert hat wie vielleicht kein Athlet zuvor.

Eric Frenzel: "Ich habe es sehr genossen"

"Ich wurde schon so oft gefragt, was der besondere Moment ist. Es gab nie das große Highlight; es waren so viele besondere Momente. Ich habe es sehr genossen", sagte Frenzel in der Sendung Blickpunkt Sport im BR Fernsehen. Noch ist es kaum vorstellbar, wie die Nordische Kombination ohne Eric Frenzel sein wird.

Und andersrum gilt das übrigens genauso. Auch Eric Frenzel kann sich noch nicht vorstellen, wie er ohne die Nordische Kombination leben wird: "Das braucht bestimmt noch ein paar Wochen, bis das angekommen ist. Ich habe mit dieser Entscheidung mein Leben von jetzt auf gleich umgekrempelt. Aber es war der richtige Zeitpunkt. Jetzt konnte ich sagen: Es ist alles gut, ich habe auch mein letztes Ziel erreicht."

Riiber: "Eric ist ein großer Held für mich"

Das letzte Ziel, das war die Silbermedaille mit der Mannschaft bei der Nordischen Ski-WM in Planica. Frenzels 18. WM-Medaille. Der große Rekord von Bjørn Dæhlie war gebrochen. Frenzel ist nun der alleinige Rekordhalter.

Auch der Mann, der den Spitznamen "König der Kombinierer" von Frenzel übernommen hat, würdigte Frenzel als die herausragende Figur in der Nordischen Kombination: "Er ist der Größte unserer Zeit. Eric ist wirklich ein großer Held für mich", sagt Jarl Magnus Riiber, der 25-Jährige über den wohl kommende Kombinierer-Generationen Ähnliches sagen werden.

Erste Gedanken ans Karriereende kamen 2019 auf

Der gebürtige Sachse feierte von 2013 bis 2017 fünf Gesamtweltcupsiege in Folge, wurde 2014 Einzel-Olympiasieger und war lange Rekord-Weltmeister. Die fünf Jahre, in denen es kein Vorbeikommen an Frenzel zu geben schien, brachten ihm den Spitznamen: "König der Kombinierer" ein. Das erste Mal dachte er über ein Karriereende 2019 nach. Frenzel war im Weltcup aus der absoluten Elite herausgerutscht, Riiber hatte das Zepter übernommen und bei der Nordischen Ski-WM wurden ihm allenfalls Außenseiter-Chancen zugesprochen.

"Da habe ich gesagt: Also nein, jetzt kommt Seefeld. Da kannst du nicht bloß die zweite Geige spielen. Habe viel reingelegt, habe versucht, alles für diese WM zu tun", sagte Frenzel. Er ging mit zwei Goldmedaillen und einer Silbermedaille nach Hause und hatte den Gedanken: "Aufhören wenn's am Schönsten ist? Aber dafür hatte ich noch zu viel Motivation, zu viel Spaß an dem Sport - und es kamen ja noch ein paar tolle Jahre, ein paar tolle Erfolge dazu."