vor etwa einer Stunde

Kombinierer Eric Frenzel bei WM mit Rückstand

Bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf geht der in Flossenbürg in der Oberpfalz lebende Eric Frenzel beim zweiten Einzelwettbewerb mit Rückstand in den abschließenden Langlauf . Nach dem Springen von der Großschanze liegt er auf Platz 13.