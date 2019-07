Kolumbianer Egan Bernal gewinnt die Tour de France

Die 106. Tour de France hat in Paris ein umjubeltes Finale erlebt. 128 Kilometer ging's auf der 21. und letzten Etappe von Rambouillet nach Paris, traditionell wurde auf der letzten Etappe der Frankreich-Rundfahrt nicht mehr attackiert. Nur die Sprinter attackierten noch einmal auf den letzten Metern - es ging vor allem ums Prestige, auf den Champs-Élysées als Erster über die Ziellinie zu fahren.

Der Tagessieg ging an den Australier Caleb Ewan, der nach Siegen auf der 11. und 16. seine dritte Etappe bei der Tour 2019 gewann. Zweiter wurde der Niederländer Dylan Groenewegen, der Sieger der 7. Etappe. Auf Platz drei kam der Italiener Niccolò Bonifazio in Paris an.