Kollegen und Funktionäre würdigen Weltfußballer Lewandowski

Stürmerstar Robert Lewandowski, der aus München zugeschaltet war, setzte sich im Rahmen der Gala "The Best FIFA Football Awards" gegen Rekordgewinner Lionel Messi von Paris St. Germain und Liverpools ägyptischem Ausnahmespieler Mohamed Salah durch. Damit wurde der 33-Jährige Torjäger vom FC Bayern München nach dem Titelgewinn im Vorjahr erneut Weltfußballer.

Die Öffentlichkeit verneigt sich vor den Leistungen des Polen und zollt ihm Respekt und Anerkennung.

Lob von Hainer und Kahn

"Er hat wieder einmal Geschichte geschrieben. Er ist das personifizierte Perpetuum mobile des Toreschießens. Dass er nun zum zweiten Mal in Folge geehrt wurde, ist ein weiterer Beleg, dass er zu den Allergrößten der Fußballgeschichte gehört", betonte Bayern-Präsident Herbert Hainer.

Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn, der dem Polen zusammen mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Trainer Julian Nagelsmann die Trophäe in München überreichte, würdigte Lewandowski, der seinen bis 2023 laufenden Vertrag noch einmal verlängern soll, als "Phänomen: Hat er einen Gipfel erreicht, denkt er schon wieder an den nächsten."

Lewandowski auf ständiger Rekordjagd

Nationaltorhüter Manuel Neuer hatte seinen Kollegen erst am Samstag nach dem Bundesliga-Spiel in Köln als "einzigartige Maschine" geadelt. Für Lothar Matthäus, der bislang einzige deutsche Weltfußballer (1991), ist Lewandowski gar "der kompletteste Spieler auf diesem Planeten. Da kommt keiner ran."

"Robert hat diesen Titel verdient. Er hat sein Leben konsequent auf seine Karriere ausgerichtet. Bei ihm zeigen sich Disziplin, Wille und Qualität in jedem Training, deshalb ist er immer optimal vorbereitet. Dass er seinen Titel als weltbester Fußballer verteidigt hat, betont seinen herausragenden Stellenwert, und das wird ihn auch für diese Saison weiter motivieren. Robert liebt es, Rekorde aufzustellen." Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic

Anerkennung für herausragende Leistung

Auf den sozialen Netzwerken hagelte es Glückwünsche von allen Seiten. Thomas Müller gehörte zu den ersten Gratulanten. Er gab seinem Teamkollegen mit auf den Weg: "Bald musst du dein Trophäenzimmer ausbauen!" Der Rekordmeister kommentierte den Ausgang der Wahl mit wenigen treffenden Worten: "So verdient" und "Simply the best".

300 Tore-Marke in der Bundesliga geknackt

Der Münchner Torjäger überbot in der vergangenen Saison mit 41 Toren den "ewigen" Bundesliga-Saisonrekord des legendären "Bombers" Gerd Müller, den die FIFA bei der Gala nach dessen Tod kurz würdigte, aus der Spielzeit 1971/72. Auch im Kalenderjahr 2021 war er mit insgesamt 43 Treffern um einen Treffer besser als Müller 1972.

In dieser Saison hat Lewandowski auch schon wieder 23 Tore auf dem Konto - und beim 4:0 in Köln am Samstag zudem einen weiteren Meilenstein erreicht. Als zweiter Spieler nach dem großen Müller knackte er die Marke von 300 Toren in der Bundesliga.