Kohlschreiber: "Für mich waren die BMW Open der Startschuss"

Seit knapp 50 Jahren ist der Münchner Tennisclub MTTC Iphitos Austragungsort des ATP-Turniers. Nicht nur die BMW Open können auf eine lange Geschichte am Aumeister zurückblicken, auch Philipp Kohlschreibers erfolgreiche Tenniskarriere startete einst auf den Tennisfeldern im Norden Münchens.

Der gebürtige Augsburger spielte ab 1997 für den MTTC Iphitos. Dort bestritt er als 14-Jähriger seine ersten Herren-Matches. Der Weg zum Trainingszentrum war für den Nachwuchsspieler damals nicht weit, er wuchs in Unterhaching auf. 2002 folgte die erste Teilnahme bei dem ATP-Turnier. Und genau 20 Jahre später lief Kohlschreiber im vergangenen Jahr kurz vor seinem Karriereende ein letztes Mal dort auf.

Rekordsieger bei den BMW Open

Das ATP-Turnier in München war bei seinen stolzen 17 Teilnahmen für ihn wie ein Heimspiel: "Ich fühl mich natürlich in München so wohl und so zu Hause wie nirgends auf der Welt", sagte er im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Kein Wunder, denn auch sportlich hat Kohlschreiber durchweg positive Erinnerungen an sein Heimturnier. 2006 gewann er dort sein erstes Turnier auf der ATP-Tour. Es sollte der Startschuss seiner langen Tenniskarriere sein - und nicht der letzte Sieg in München: Insgesamt dreimal holte er sich den Titel bei der BMW Open und ist bis heute Rekordsieger.

Hochkarätige Besetzung

Verändert in all den Jahren hat sich laut Kohlschreiber bei dem internationalen Turnier nicht viel. Er sieht es nach wie vor als "eines der stärkst besetztesten Turniere der Welt" und erinnerte daran, dass auch schon ein gewisser Roger Federer das Sandplatzturnier 2003 gewann. Nicht nur Federer erreichte in München einst einen seiner ersten ATP-Titel. Auch Holger Rune – derzeit die Nummer acht der Welt – gewann am gleichen Ort im vergangenen Jahr seinen allerersten ATP-Titel.

Besondere Bedingungen in München

Um am Aumeister erfolgreich zu sein, muss man laut Kohlschreiber auch mit den Bedingungen vor Ort gut zurechtkommen. Seiner eigenen Erfahrung nach springt der Ball aufgrund der Höhenlage etwas mehr ab und fliegt zudem schneller. Zudem sind die Wetterbedingungen jedes Jahr aufs Neue unberechenbar, phasenweiser Regen gehört in München fast schon zur Tagesordnung auf dem Court. Auch in diesem Jahr wird der Bange blick in die Wolken ein ständiger Begleiter für Athleten und Veranstalter sein.

Favoriten: Kohlschreiber tippt auf Rune oder Zverev

Als großen Favoriten auf den Titel sieht Kohlschreiber Titelverteidiger Holger Rune. Der junge Senkrechtstarter hat sich seit seinem Turniersieg vergangenes Jahr in der Weltspitze etabliert. Doch auch Alexander Zverev traut Kohlschreiber in München viel zu. Zweimal hat Deutschlands bester Tennisspieler das Turnier schon gewonnen, letztes Jahr warf ihn eine schwere Bänderverletzung zurück. Zuletzt zeigte er bei den Monte Carlo Masters seine aufsteigende Form.

In aktueller Top-Form sieht Rekordsieger Kohlschreiber zudem Jan-Lennart Struff. In Monte Carlo warf der Warsteiner vergangene Woche im Achtelfinale überraschend Caspar Ruud aus dem Turnier. 2021 stand Struff bereits im Finale. Sollte eine weitere Finalteilnahme hinzukommen, würde sich auch Kohlschreiber freuen.

Kohlschreiber selbst vor Ort

Auch wenn er nicht mehr als Spieler aktiv ist: Die Fans werden Kohlschreiber dennoch zu sehen bekommen. Nur zuschauen wird er jedoch auch nicht. Der Ex-Profi steht dem Münchner Nachwuchstalent Max Rehberg, der durch eine Wildcard ins Hauptfeld gerutscht ist, unterstützend zur Seite. Der 19-Jährige, der im vergangenen Jahr mit Kohlschreiber im Doppel antrat, sollte den Worten seines neuen Mentors genauestens folgen, denn kaum einer kennt die Anlage besser als Philipp Kohlschreiber.