14.07.2020, 18:21 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Kohlenmonoxid-Doping: Forscher weisen Leistungssteigerung nach

Es klingt unglaublich, ist aber ganz offensichtlich wahr: Forscher an der Universität Bayreuth haben herausgefunden, dass Kohlenmonoxid einen leistungssteigernden Effekt hat. Und zwar in ganz geringen Dosen, mehrmals am Tag inhaliert.