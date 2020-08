Köpke freut sich aufs Duell Neuer vs. ter Stegen

Köpke: "Vorweggenommenes Finale"

"Diese beiden Mannschaften, das ist doch ein vorweggenommenes Finale", sagte Köpke, der seit 2004 als Torwarttrainer der Nationalmannschaft arbeitet. "Dass unsere beiden deutschen Toptorhüter aufeinandertreffen, erhöht noch mal die ohnehin große Brisanz des Spiels." Um die Champions League, die in diesem Jahr im Final-8-Format in Portugal entschieden wird, zu gewinnen, "braucht man einen Toptorwart in der besten Verfassung".

Zur Rivalität der beiden Keeper äußerte Köpke diplomatisch, dass der 34 Jahre alte Neuer und der sechs Jahre jüngere ter Stegen im DFB-Team "ein professionelles Miteinander" lebten. "Beide sitzen auch mal zusammen am Tisch und trinken einen Kaffee", sagte Köpke. Dass ter Stegen auch öffentlich den Anspruch anmeldet zu spielen, sei "doch völlig verständlich und auch legitim".

Für den Barcelona-Keeper sei es allerdings "sicher eine brutale Situation. Er spielt im Tor des FC Barcelona, ist einer der besten Torhüter der Welt, aber in der Nationalmannschaft kommt er nicht zum Zug", sagte Köpke. "Doch seine Zeit wird kommen."