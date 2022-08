Königsplatz: Beachvolleyball und Klettern am historischen Ort

Akropolis in Athen als Vorbild

Die Geschichte des Königsplatzes ist eng mit der der Brienner Straße verknüpft. Der damalige Kronprinz und spätere König Ludwig I. war es, der Karl von Fischer und Friedrich Ludwig Sckell damit beauftragte, den ehemaligen Fürstenweg von der Münchner Residenz zum Schloss Nymphenburg zur Pracht- und Hauptstraße auszubauen, die auch zum Königsplatz führt.

Konzipiert wurde der von Fischer nach dem Vorbild der Akropolis in Athen. Klassische Strenge sollte in lebendiges Grün eingebettet werden, um so den städtebaulichen Vorstellungen Ludwigs I. zu entsprechen. Der wollte kulturelles Leben, bürgerliche Ideale, katholisches Christentum, königliche Verwaltung und Militär gemeinsam in Grün eingebettet sehen.

Leo von Klenzes Klassizismus

Der klassizistische Architekt, Maler und Stadtplaner Leo von Klenze, der schließlich den Auftrag zur Ausführung des Königsplatzes erhalten hatte, behielt die Grundkonzeption Karl von Fischers bei. Die von ihm selbst entworfene Glyptothek korrespondiert mit der Antikensammlung, die von Georg Friedrich Ziebland stammt.

An der Kreuzung Brienner Straße hatte Karl von Fischer bereits kleine Wohnbauten, die architektonisch der palaisorientierten Bebauung der Brienner Straße entsprachen, errichten lassen, die den östlichen Abschluss des Königsplatzes bilden.

Als Abschluss wurden durch Leo von Klenze an der Westseite des Platzes die Propyläen in Form eines Tempeleingangs errichtet, die auch wieder griechische, aber auch ägyptische Einflüsse vereinen. Das Denkmal ist dem griechischen Freiheitskampf gewidmet. Die Propyläen sind neben dem Obelisken am Karolinenplatz das einzige Bauwerk Leo von Klenzes, das Ludwig I. der Stadt München übereignete.